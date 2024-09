Mešana štafeta Avstraliji

Z zaostankom 23 sekund je bila četrta Francija, preostale reprezentance pa niso bile konkurenčne, peta je bila Danska, šeste ZDA, sedma Kanada in osma Švica, zmagovalka zadnjih dveh prvenstev. Med 20 reprezentancami ni bilo Slovenije in presenetljivo tudi Nizozemske, prvakinje leta 2019. Slovenijo je sicer zastopala Nika Bobnar, ki je kolesarila v ekipi mednarodnega kolesarskega centra krovne zveze Uci, ta je zasedla 15. mesto.

Ekipe so sestavljali po trije moški in tri ženske. Najprej so startali moški, že po polovici proge so vodili Avstralci, za katere so nastopili Michael Matthews, Ben O'Connor in Jay Vine, privozili so si dobrih sedem sekund prednosti pred Italijo, v ekipi azzurrov sta bila dobitnika srebra in brona s posamične vožnje na čas, Filippo Ganna in Edoardo Affini, pomagal jima je še Mattia Cattaneo. Z ne prevelikim zaostankom so sledili Nemci, Francozi in Američani.

Avstralska dekleta na čelu z olimpijsko in svetovno prvakinjo v tej disciplini Grace Brown nato sicer niso bile tako hitre kot Nemke, a so vseeno zadržale minimalno prednost pred njimi.