Tadej Pogačar bo v Zürichu kolesaril s prav posebnim kolesom

V nedeljo bo prav poseben dan za Tadeja Pogačarja. Že vse od decembra 2023, ko je na pripravah v Alicanteju v Španiji spregovoril o tem, je njegov drugi cilj v letu 2024 mavrična majica na cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Zürichu.

Poglejte si, kako bo videti novo kolo Tadeja Pogačarja

Prvi cilj je osvojil v velikem slogu, potem ko je premagal tekmece na dirki vseh dirki. Tour de France je osvojil tretjič v karieri, prvič pa bi rad zlato medaljo na cestni dirki. V nedeljo mu bo trasa, ki je dolga 273,9 kilometra, pisana na kožo, zato se veseli dirkanja: "Mavrična majica je nekaj posebnega v kolesarstvu. Najunikatnejša. Definira te kot najboljšega kolesarja na svetu. Zadnja leta je moj cilj. Želim jo osvojiti," je jasen Pogi.

In ljubitelji kolesarstva ga bodo lahko v nedeljo videli voziti na prav posebnem kolesu. Proizvajalec koles Colnago, s katerimi kolesarijo člani ekipe UAE Emirates, ceni slovenskega šampiona in skupaj z njim razvija njihovo tekmovalno kolo. Za nedeljo mu je pripravilo prav posebnega. Barva bo unikatna in pooseblja vse Tadejeve zmage.

Ker ima rad umetnost, je tako pisano. A z razlogom, poudarja slovenski kolesar: "Rad imam umetnost, a ne takšno, kot vi mislite. Ne mislim na Mono Liso. Rad imam lepe stvari. Všeč so mi pop art, komične knjige, veliko barv. Kolo pooseblja vse zmage. Vesel sem in ponosen, da bom lahko vozil to kolo. Vesel sem, da je na kolesu tudi logotip moje fundacije."

Katere barve bodo na Pogačarjevem kolesu in zakaj Rumena – Tour de France je osvojil trikrat. Rožnata – Giro d'Italia Zelena – Zmage na Dirki po Lombardiji in Liege–Bastogne–Liege, kjer sta zeleni barvi v ospredju. Temno modra – Dirka Pariz–Nica Foto: Vid Ponikvar/Sportida Modra – Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja Bela majica – Največkrat je bil najboljši mladi kolesar na Dirki po Franciji. Bela z rdečimi pikami – Dvakrat je bil najboljši hribolazec na Dirki po Franciji (pikčasta majica). Bronasta – Bronast je bil na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah. Vijolična – Ko so pokazali prvo kolo, je vprašal, zakaj ni vijolične barve. "Lepa barva je," pravi Pogačar. Tadejev logo za njegovo fundacijo na sprednjih vilicah.

Če se ozremo na zadnjo podrobnost, ki jo bo moč videti na kolesu, je v ozadju veliko več, pravi Pogačar. Njegova fundacija ima zanj poseben pomen v življenju in o njej govori čustveno, nanjo pa je zelo ponosen: "Imam fundacijo. Čutim, da sem vsa leta privilegiran, da lahko dirkam na World Touru, Dirki po Franciji in svetovnih prvenstvih ter sem za to plačan. S fundacijo bi rad vrnil družbi. Tudi z ekipo Pogi Team. Urškina mama je bila boj z rakom in žal umrla, nakar smo začeli s to fundacijo. Še vedno smo na začetku, ampak enkrat bo naša fundacija velik uspeh. Imeli bomo veliko ljudi z različnimi boleznimi in jim bomo pomagali. Pomagamo tudi tistim, ki jih doletijo naravne katastrofe (lani poplave v Sloveniji, denimo). Čutim, da je to moja zapuščina, ne le dirkanje in dobri rezultati. V življenju ti niso pomembni. Fundacija je korak naprej v moji karieri."

Logo Tadejeve fundacije je prav tako viden. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Colnagovo kolo je predstavil skupaj z Italijanom Manolom Bertocchijem, ki v podjetju dela kot marketinški svetovalec. Ker obožuje Tadejev način vožnje in zlasti njegove napade od daleč, je s svojimi besedami v luči nedeljske dirke na svetovnem prvenstvu v Zürichu nasmejal vse prisotne ob predstavitvi kolesa: "Napadel bo od kilometra nič in bo v ospredju, da bo promoviral kolo."