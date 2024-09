Nemcu ciljni sprint za zlato, Slovencev ni bilo v boju za visoka mesta

Danes so s cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Zürichu opravili še kolesarji v kategoriji do 23 let, slovenske barve pa je na 173,6 kilometra dolgi preizkušnji branila trojica Gal Glivar, Jaka Marolt, Anže Ravbar. Ta ni posegla po visokih mestih, naslov svetovnega prvaka pa je osvojil Nemec Niklas Behrens. Glivar je zasedel 45. mesto.

V kategoriji kolesarjev do 23 let je leta 2013 na SP v Firencah naslov svetovnega prvaka osvojil Matej Mohorič, Slovenija pa ostaja pri tem enem odličju. Slovenska trojica Gal Glivar, Jaka Marolt in Anže Ravbar se danes v močni konkurenci na 173,6 kilometra dolgi cestni dirki od Usterja do Züricha ni vmešala v boj za kolajne.

Na zahtevni preizkušnji – kolesarje je spet cel dan močil dež, ki je popustil šele proti koncu dirke – se je zmage po ciljnem sprintu veselil Nemec Niklas Behrens. V zaključnem dvoboju je bil boljši od Slovaka Martina Svrčka, bronasto odličje pa si je z 28 sekundami zaostanka priboril Belgijec Alec Segaert.

Glivar je bil 45., za zmagovalcem je zaostal 15 minut in 43 sekund. Ravbar in Marolt sta odstopila.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: