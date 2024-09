Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Zürichu se je v četrtek zgodila tragična nesreča, zaradi katere je dan pozneje v bolnišnici življenje izgubila 18-letna Mariel Furrer. Mednarodna kolesarska zveza UCI in organizator o okoliščinah, v katerih je umrla mlada kolesarka, še ne želita govoriti, ker poteka preiskava tožilstva in policije.

Gino Mäder, André Drege, Tijl De Decker in zdaj še Muriel Furrer so kolesarji, ki so v zadnjem letu izgubili življenja na kolesu. Mäder in Furrer sta bila oba Švicarja in oba umrla na dirki v domovini. Prvi je podlegel poškodbam ob padcu na Dirki po Švici, 18-letna Muriel pa po četrtkovem padcu na svetovnem prvenstvu v Zürichu.

Kaj natančno se je zgodilo ob padcu zadnje, še naprej ostaja skrivnost. Govorice so, da je nekaj časa sploh niso našli, a namestnik generalnega direktorja lokalnega organizacijskega komiteja Olivier Senn, ki je sicer tudi direktor Dirke po Švici, ne želi, da se operira z govoricami: "Nič ne moremo povedati. Preiskava tožilstva in policije poteka. Za zdaj nimamo informacij, zato ne moremo komentirati. Vse, kar se govori, so govorice. Prosimo, da se spoštuje dejstva in ne govoric."

"Tekmovanje se bo nadaljevalo, ker je bila to želja staršev"

Na vprašanje na novinarski konferenci, ki je potekala v Kongresni dvorani v Zürichu, kaj se je pravzaprav zgodilo, prav tako ni mogel odgovoriti: "Ni še znano."

Peter van den Abeele in Olivier Senn sta spregovorila o tragičnem dogodku. Kaj natanko se je zgodilo, za zdaj še ostaja skrivnost. Foto: Jaka Lopatič

Prvenstvo v Zürichu se bo kljub tragičnemu dogodku nadaljevalo, kar želita starša preminule Mariel, ki je umrla danes v bolnišnici. Organizator se je odločil, da oklesti določene aktivnosti: "Program smo spremenili. Okrnili bomo ceremonije na zmagovalnem odru. Vse večerne aktivnosti smo umaknili. Z UCI smo se dogovorili, da v soboto ne bo gala dogodka. Morda bomo sprejeli še kakšno odločitev, a smo za zdaj osredotočeni na danes. Tekmovanje bo šlo naprej, ker je bila to želja staršev. Zelo pomembno je, da se spoštuje zasebnost družine. Vemo, da potrebujete informacije, vendar je treba spoštovati, da je družina izgubila mlado hčerko. Zahvalil bi se UCI, Švicarski kolesarski zvezi in vsem vpletenim, da stojimo skupaj v tem zelo težkem trenutku."

Na današnji dirki kolesarjev do 23 let tako ni bilo nobene ceremonije za zmagovalce, do konca prvenstva pa bosta na sporedu še sobotna dirka članic in nedeljska članov.