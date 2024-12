Večno slovo številnih legend, tudi takšnih, ki so nas zapustile veliko prezgodaj

V letu 2024 smo poleg neštetih solza sreče prelili tudi kakšno grenkejšo. Za vedno se je poslovilo nekaj velikanov in legend svetovnega športa, žal tudi takšnih, ki jim ni bilo dano, da se do statusa legend sploh povzpnejo, saj so nas zapustili veliko prezgodaj.

Franz Beckenbauer (1945–2024)

Že v začetku leta 2024 se je poslovila legenda nemškega nogometa Franz Beckenbauer. "Kaiser Franz" je umrl v starosti 78 let. Leta 1974 je postal svetovni prvak kot igralec in nato leta 1990 kot trener in je tako le eden izmed treh v zgodovini nogometa, ki mu je uspel takšen podvig.

Nekdanji kapetan reprezentance Zahodne Nemčije v 70. letih prejšnjega stoletja, trener nemške izbrane vrste med letoma 1984 in 1990 ter v 90. letih nekdanji direktor Bayern Münchna zaradi slabega zdravja v zadnjih letih ni bil na očeh javnosti.

Na klubski sceni je igral za nemška Bayern in HSV iz Hamburga, v tujini pa za ameriški New York Cosmos, kjer je igral ob brazilski legendi Peleju.

Dikembe Mutombo (1966–2024)

Foto: Guliverimage

V 58. letu starosti je za posledicami raka na možganih umrl slavni košarkar Dikembe Mutombo. V hišo slavnih lige NBA je prišel kot eden najboljših obrambnih igralcev v ligi NBA. Pod koši je bil zavoljo svojih blokad strah in trepet vseh napadalcev. Njegov vzdevek je bil Mount Mutombo (gora Mutombo).

Rojen je bil v Demokratični republiki Kongo, 18 let pa je bil član različnih ekip v NBA. Kariero je začel pri Denver Nuggets, nato pa je branil barve Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks in Houston Rockets.

Osemkrat je nastopil na tekmi zvezd, štirikrat je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca lige.

Jerry West (1938–2024)

Foto: Guliverimage

V 87. letu starosti se je poslovil eden najslovitejših in prepoznavnih košarkarjev severnoameriške košarke in lige NBA Jerry West, ki je po koncu tekmovalne poti vrsto let deloval tudi kot član strokovnega štaba klubov NBA. Znan je bil pod vzdevkom Mister Logo oz. Gospod Logo. Njegovo silhueto so namreč upodobili v uradnem znaku severnoameriške lige NBA.

West je svojo celotno kariero igral za moštvo iz Kalifornije Los Angeles Lakers. Med letoma 1960 in 1974 so se Jezerniki devetkrat uvrstili v veliki finale, naslov pa osvojili le leta 1972. Leta 1969 je postal najkoristnejši igralec finala končnice lige NBA.

Med letoma 1976 in 1979 je bil trener Jezernikov, leta 1982 pa postal generalni menedžer. V obdobju, ko je bil West del vodstvene ekipe Jezernikov, so ti osvojili šest naslovov, in sicer v letih 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 in 2000.

Štefan Seme (1947–2024)

Foto: Aleš Fevžer

V 78. letu starosti je za posledicami hude bolezni umrl nekdanji slovenski hokejist, trener in selektor Štefan Seme. Kot igralec je bil član ljubljanske Olimpije, na reprezentančni ravni pa je s tedanjo jugoslovansko reprezentanco nastopil tudi na olimpijskih igrah leta 1972 v Sapporu.

Kot selektor jugoslovanske ekipe je leta 1984 sodeloval na olimpijskih igrah v Sarajevu 1984. V zgodnjem obdobju samostojne države je bil v 90. letih tudi trener Olimpije, deloval pa je še kot direktor slovenskih reprezentanc.

Kelvin Kiptum (1999–2024)

Foto: Reuters

V prometni nesreči v domači Keniji je življenje izgubil svetovni rekorder v maratonu Kelvin Kiptum. Star je bil komaj 24 let. Kiptum in njegov trener Gervais Hakizimana sta bila v avtomobilu, ki je pozno zvečer po lokalnem času zapeljal s ceste na goratem jugovzhodnem delu Kenije, kjer priprave opravljajo mnogi svetovni tekači. Oba sta v nesreči umrla.

Kiptum je 8. oktobra lani na maratonu v Chicagu postavil svetovni rekord s časom dve uri in 35 sekund. Z dosežkom je za 34 sekund izboljšal prejšnji rekord, ki ga je septembra 2022 postavil njegov rojak Eliud Kipchoge v Berlinu.

Tekač, ki je veljal za enega najobetavnejših tekmovalcev na dolge proge, je skušal še letos postati prvi človek s časom pod dvema urama na uradno priznanem maratonu. Prvič naj bi ta mejnik skušal doseči že aprila v Rotterdamu.

Rebecca Cheptegei (1991–2024)

Foto: Guliverimage

Še poleti je maratonka Rebecca Cheptegei na olimpijskih igrah v Parizu branila barve Ugande, septembra pa je v Keniji, kjer si je ustvarila dom, v grozljivem napadu partnerja izgubila življenje. Triintridesetletno maratonko je Dickson Ndiema Marangach polil z bencinom in zažgal, utrpela je opekline po 80 odstotkih telesa in nato umrla v bolnišnici.

Mario Zagallo (1931–2024)

Foto: Guliverimage

Poslovil se je tudi brazilski nogometaš in trener Mario Zagallo, ki je bil prvi človek v zgodovini, ki je osvojil naslov svetovnega nogometnega prvaka kot igralec in trener. Zagallo, ki so ga klicali tudi "profesor", je bil edini še preživeli član brazilske reprezentance, ki je leta 1958 osvojila svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Njegov legendarni soigralec Pele je umrl decembra 2022. Leta 1970 je Brazilce do naslova svetovnih prvakov popeljal še kot selektor. Leta 1994 je bil v brazilski reprezentanci tehnični direktor in se tudi v tej vlogi veselil novega naslova svetovnega prvaka.

Muriel Furrer (2006–2024)

Foto: Guliverimage

Letošnje svetovno kolesarsko prvenstvo v Zürichu je zaznamovala tudi tragična nesreča komaj 18-letne švicarske kolesarke Muriel Furrer. Ta je padla na tekmi mladink in utrpela hudo travmatično poškodbo možganov. Nesreča se je zgodila v gozdu na severni strani Züriškega jezera. Po nesreči so jo zaradi hudih poškodb glave s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kamor je prišla v kritičnem stanju. Prireditelji so po nesreči v gozdu potrebovali veliko časa, da so našli mlado kolesarko.

Andre Drege (1999–2024)

Foto: Guliverimage

Na kraljevski etapi letošnje Dirke po Avstriji se je smrtno ponesrečil norveški kolesar Andre Drege. Petindvajsetletnik, ki je bil član ekipe Coop-Repsol, je padel na spustu z Grossglocknerja proti Heiligenblutu in podlegel poškodbam.

Sophie Hediger (1998–2024)

Foto: Guliverimage

Švicarska deskarka Sophie Hediger je umrla pod snežnim plazom v Arosi. Na tekmah svetovnega pokala je 26-letna deskarka nazadnje nastopila komaj deset dni pred nesrečo, Švico pa je zastopala tudi na olimpijskih igrah v Pekingu 2022. V svoji zadnji sezoni je prvič v karieri prišla do stopničk svetovnega pokala na domači tekmi v St. Moritzu, uspeh pa ponovila še na tekmi v Engadinu, generalki za svetovno prvenstvo prihodnje leto.

Willie Mays (1931–2024)

Foto: Reuters

V starosti 93 let je umrla legenda baseballa Willie Mays, eden največjih igralcev severnoameriške poklicne lige v baseballu MLB, priljubljen zaradi svoje spretnosti in atletske prefinjenosti. Mays, ljubkovalno znan kot Say Hey Kid, je bil rojen v Alabami leta 1931 in je leta 1948 prvič igral bejzbol z ekipo Birmingham Black Barons iz takratne rasno ločene ameriške lige za temnopolte. Nato so ga leta 1950 izbrali New York Giants, debitiral pa je v sezoni 1951, ko je dosegel 20 domačih baz in osvojil odličja za najkoristnejšega igralca MVP.

Tri leta pozneje je Velikanom pomagal osvojiti svetovno serijo, finale lige MLB, zadnji naslov franšize pred selitvijo v San Francisco. Leta 1979 je bil sprejet v hram slavnih baseballa.

Kevin Venta (1991–2024)

Foto: OKS/Aleš Fevžer

V 34. letu starosti je življenje v tragični nesreči izgubil slovenski strelec Kevin Venta. Veljal je za enega bolj nadarjenih slovenskih strelcev, največji uspeh v karieri pa je dosegel leta 2018, ko je na sredozemskih igrah v španski Tarragoni v streljanju z zračno pištolo osvojil srebrno medaljo. Od leta 2013 je nastopal za strelske klube v Nemčiji in slovensko državljanstvo pred leti zamenjal za nemškega. S strelstvom se je začel ukvarjati leta 2010 v Strelskem društvu Kovinar Ormož.

Matjaž Savšek (1961–2024)

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V 63. letu je umrl Matjaž Savšek, oče olimpijskega prvaka Benjamina Savška, neutrudni kajakaški delavec in zanesenjak, ki je pustil pečat s svojim delom tako v Kajak kanu klubu Tacen kot na Kajakaški zvezi Slovenije.

Otroke, med njimi tudi olimpijskega prvaka Benjamina, je zgodaj vpisal na kajakaške treninge. V klubu je deloval tudi sam. Vodil je klub, vzdrževal progo na kajakaškem poligonu in po njegovi zaslugi je proga preživela prvih 30 let obstoja v uporabnem in delovnem stanju ter služila generacijam kajakašev kot temelj njihovih uspehov.

Bil je tudi kajakaški sodnik in vodja sodniške službe na KZS. Bil je neumoren organizator tekmovanj. Preizkušal je nove načine in nove panoge kajaka.

Christoph Daum (1953–2024)

Foto: Reuters

Po dolgem boju z rakom je v starosti 70 let umrl nekdanji nemški nogometni trener Christoph Daum. Treniral je številna moštva v Nemčiji in tujini ter bil kandidat za prevzem nemške reprezentance, med drugim je bil tudi trener nekdanjega slovenskega igralca Milivoja Novakovića v Kölnu.

Dejan Milojević (1977–2024)

Foto: Guliverimage

V bolnišnici v Salt Lake Cityju je zaradi srčnega zastoja umrl srbski košarkarski trener Dejan Milojević. Šestinštiridesetletni Milojević je doživel srčni zastoj med večerjo ekipe Golden State Warriors, kjer je bil nazadnje pomočnik trenerja. Že ko so ga prepeljali v bolnišnico, je bila tekma severnoameriške košarkarske lige NBA z ekipo Utah Jazz prestavljena.

Milojević je leta 2001 v Turčiji kot košarkar Jugoslavije osvojil naslov evropskega prvaka. Kot trener je osem sezon do junija 2020 zelo uspešno vodil ekipo Mega, ki je imela v tem obdobju med drugim kar 11 igralcev, ki so potem prejemali povabila za nastop v NBA. Med njimi sta bila tudi sedanji zvezdnik lige Nikola Jokić in slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

Leta 2021 je v Warriors postal pomočnik trenerja Steva Kerra in nato leto pozneje osvojil naslov prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Sven-Göran Eriksson (1948–2024)

Foto: Reuters

Po težki bolezni je v 76. letu starosti umrl sloviti švedski nogometni trener Sven-Göran Eriksson, ki je bil v bogati karieri tudi selektor angleške reprezentance. V začetku leta je sporočil, da ima raka trebušne slinavke in da mu po najboljšem scenariju ostane še eno leto življenja.

Eriksson je angleško izbrano vrsto vodil na svetovnih prvenstvih v letih 2002 in 2006, na obeh so Angleži izgubili v četrtfinalu.

Bill Walton (1952–2024)

Foto: Guliverimage

Po dolgem boju z rakom je umrl 71-letni nekdanji ameriški košarkar Bill Walton. S Portlandom in Bostonom je osvojil naslova prvaka lige NBA in bil dvakrat najkoristnejši igralec (MVP), uvrstili pa so ga na seznam najboljših tako ob 50-letnici kot ob 75-letnici lige. Že na univerzi je blestel in bil dvakrat prvak z UCLA, trikrat pa najboljši igralec. Po karieri je bil priljubljen tudi v vlogi komentatorja. V hram slavnih so ga sprejeli leta 1993.

O. J. Simpson (1947–2024)

Foto: Reuters

V 77. letu starosti je za posledicami raka umrl nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa O. J. Simpson. Ta je časopisne strani polnil predvsem zaradi razvpitega sodnega procesa, v katerem pa je bil oproščen umora svoje žene. Simpson je kot igralec blestel v dresih moštev Buffalo Bills in San Francisco 49ers. Na naboru je bil izbran leta 1969.

Po karieri se je pojavljal na televiziji in v filmih, tudi v priljubljenih komedijah Gola pištola, najrazvpitejši pa je bil sodni proces leta 1995, v katerem se je zagovarjal zaradi umora nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Ronalda Goldmana in bil oproščen. Kasneje sta ga družini pokojnih civilno tožili za povzročitev smrti in primer dobili, Simpson pa je moral zaradi visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj.

Akebono (1969–2024)

Foto: Reuters

Pri 54 letih je umrl Akebono, prvi svetovni prvak v sumu, ki ni bil Japonec. Rodil se je leta 1969 na Havajih kot Chad Rowan, pri 27 letih pa je postal japonski državljan. V sumu je debitiral leta 1988, pet let kasneje pa je osvojil naslov svetovnega prvaka. Njegov uspeh je na široko odprl vrata številnim tujim sumo borcem v športu, ki je bil do tedaj v domeni izključno Japoncev.

Johnny Gaudreau (1993–2024)

Foto: Guliverimage

V prometni nesreči v ameriški zvezni državi New Jersey sta umrla 31-letni ameriški hokejski reprezentant Johnny Gaudreau in njegov dve leti mlajši brat Matthew. Lokalna policija je potrdila, da je oba med vožnjo s kolesom zbil avto, nesreča pa se je zgodila južno od mesta Philadelphia. Brata sta se tam želela udeležiti sestrine poroke. Voznika avtomobila so prijeli in sumijo, da je bil v času nesreče pijan. Napadalec Gaudreau je sprva devet let igral v NHL za Calgary Flames in bil tik pred vstopom v svojo tretjo sezono pri Columbus Blue Jackets.

Tamayo Perry (1975–2024)

Foto: Guliverimage

Sloviti deskar na valovih Tamayo Perry je izgubil življenje v napadu morskega psa med deskanjem v morju pred obalo otoka Oahu na Havajih. Devetinštiridesetletni Perry je delal tudi kot reševalec iz vode in občasno kot igralec. Nastopil je v surferskem filmu Valovi smrti (Blue Crush) s Kate Bosworth. Po poročanju več medijev je igral manjšo vlogo v četrtem delu filmske franšize Pirati s Karibov.

Konstantin Kolcov (1981–2024)

Foto: Guliverimage

Nekdanji beloruski hokejist in partner druge teniške igralke sveta Arine Sabalenka Konstantin Kolcov je umrl nenadoma v Miamiju, kjer je spremljal svojo partnerko na turnirju WTA. Kolcov je med drugim igral v severnoameriški ligi NHL, kjer je zbral 144 nastopov za Pitsburgh Penguins. Bil je član beloruske reprezentance na desetih svetovnih prvenstvih in je nastopil na olimpijskih igrah 2002 in 2010.

Tomaž Grm (1968–2024)

Foto: www.alesfevzer.com

Po težki bolezni je preminil Tomaž Grm, dolgoletni predsednik Kolesarske zveze Slovenije in član kluba Bam.bi. Kolesarsko zvezo je vodil od leta 2012 do 2021, v času, ko so je tudi začel rezultatski razcvet slovenskih tekmovalcev. Bil je tudi direktor Butan plina.

Dragan Kapičić (1948–2024)

Foto: Guliverimage

V 76. letu starosti je umrl nekdanji srbski košarkar Dragan Kapičić. Dres jugoslovanske reprezentance je oblekel 169-krat, leta 1970 je na svetovnem prvenstvu v Ljubljani osvojil zlato medaljo, leta 1975 pa z reprezentanco postal evropski prvak. Ob tem je dobil še tri srebrne medalje na SP in EP. Kapičić je bil leta 2007 izbran za predsednika Košarkarske zveze Srbije, pred tem pa je kot igralec in funkcionar deloval pri Crveni zvezdi.

In še ... V 27. letu starosti je umrl nekdanji kenijski atlet Kipyegon Bett. Foto: Reuters V 77. letu je umrl dolgoletni sekretar Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja in izkušeni športni delavec Igor Malič. V svoji vlogi je prispeval k sistemskemu razvoju parašporta v Sloveniji. V 27. letu starosti je umrl nekdanji kenijski atlet Kipyegon Bett, tretji na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Londonu v teku na 800 metrov. V prometni nesreči je življenje izgubil 18-letni obetavni belgijski kolesar Miel Dekien. Umrl je Radivoj Krivokapić (72), nekdanji rokometni reprezentant Jugoslavije in legenda ljubljanskega Slovana. Zapustili so nas tudi nekdanji svetovni prvak v skoku s palico, Kanadčan Shawn Barber (29 let), nekdanji izjemni italijanski nogometaš Luigi Gigi Riva (79), ki je še danes najboljši strelec v zgodovini italijanske izbrane vrste, francoski atlet Michel Jazy (88), nekdanji igralec Fiorentine, Šved Kurt Hamrin (89), ki je s 151 zadetki še danes rekorder nogometnega kluba iz Firenc, pa nekdanji velikan med vratarji španskega nogometnega prvoligaša Real Madrida Miguel Angel Gonzalez (76), ki je s kraljevim klubom osvojil osem naslovov španskega prvaka in dva pokala Uefe. V hudi prometni nesreči na Reki je umrl hrvaški olimpijec Antonijo Rački (50), ki je v smučarskem teku sodeloval na dveh olimpijskih igrah, v Nairobiju je umrl nekdanji svetovni rekorder v teku na dolge proge Henry Rono (72), ki je leta 1978 v manj kot treh mesecih postavil tri svetovne rekorde, nekdanji nemški nogometni zvezdnik Andreas Brehme (63), najbolj znan po odločilnem zadetku za nemško reprezentanco v finalu svetovnega prvenstva 1990 v Italiji proti Argentini. Umrl je portugalski nogometaš in trener Arur Jorge (79), selektor nizozemske nogometne reprezentance Kees Rijvers (98), ki je oranžne vodil med letoma 1981 in 1984, v tem času pa prvič v izbrano vrsto vpoklical zvezdnike, kot so Marco van Basten, Ruud Gullit in Ronald Koeman. Pri komaj 26 letih se je poslovil vratar črnogorske nogometne reprezentance Matija Šarkić. Foto: Guliverimage Nekdanji zmagovalec vzdržljivostnega relija Pariz–Dakar, Japonec Kenširo Šinozuka (76), nemški nogometaš Bernd Hölzenbein (78), japonski smučarski skakalec Jukio Kasaja (79), argentinski nogometni selektor Cesar Luis Menotti (85), 29-letni britanski boksar Sherif Lawal, nemški nogometaš Karl-Heinz Schnellinger (86), center v severnoameriški košarkarski lige NBA Drew Gordon (33), pa Chester Chet Walker (84), eden najbolj podcenjenih zvezdnikov v severnoameriški košarkarski ligi NBA, vratar črnogorske nogometne reprezentance Matija Šarkić (26), šestkratni svetovni prvak v snookerju, Valižan Ray Reardon (91). Legendarni košarkar iz Splita Rato Tvrdić (81), urugvajski nogometaš Juan Izquierdo (27), nekdanji svetovni rekorder v deseteroboju Kurt Bendlin (82), Ron Yeats, prvi kapetan angleškega nogometnega velikana Liverpoola (86), nekdanji napadalec Aston Ville Gary Shaw (63), italijanski nogometni reprezentant Salvatore "Toto" Schillaci (59), nekdanji jugoslovanski nogometaš in trener ter legenda "črno-belih" Marko Valok (98), Johan Neeskens (73), ki je bil v 70. letih prejšnjega stoletja član nizozemske generacije igralcev z Johanom Cruyffom na čelu, ki so postali znani po tako imenovanem totalnem nogometu. Israel Vazquez je umrl v ringu. Foto: Reuters Poslovili so se tudi francoski motociklist Frederic Baudry (46), kenijski atlet Clement Kemboi (32), nekdanji maroški nogometni reprezentant Abdelaziz Barrada (35), nekdanji nogometni vratar Hajduka Tonči Gabrić (83), legendarni alžirski nogometaš in trener Rachid Mekhloufi (89), ekvadorski nogometni reprezentant Marco Angulo (22), nekdanji poljski nogometni reprezentant Jan Furtok (62), legendarni romunski nogometni vratar Helmuth Duckadam (66), eden največjih avstralskih teniških igralcev svojega obdobja Neale Fraser (91), mehiški boksar Israel Vazquez (47), nekdanji latvijski košarkarski reprezentant Janis Timma (33), belgijski kolesarski zvezdnik Rik van Looy (91), Klaus Wolfermann (78), nekdanji olimpijski prvak in svetovni rekorder v metu kopja in George Eastham (88), član zmagovite angleške nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 1966.

Preberite še: