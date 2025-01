Kot poroča švedski časopis Expressen, so dediščino razkrili približno pet mesecev po Erikssonovi smrti. Glavnina dolgov, kar 8,6 milijona evrov, je povezana z davčnimi obveznostmi v Veliki Britaniji, kjer je Eriksson deloval kot trener angleške reprezentance, Manchester Cityja in Leicester Cityja.

Dolgovi se še lahko povečajo

Erikssonov dolgoletni prijatelj in odvetnik Anders Runebjer je za britanski The Sun pojasnil, da so davčne obveznosti še vedno predmet preiskav: "Sven je že plačal na stotine tisoč funtov davčnih obveznosti, vendar uradi še naprej zahtevajo dodatna sredstva. Na tej točki ne moremo natančno vedeti, kolikšen bo na koncu dolg." Obstaja možnost, da se dolgovi družine še dodatno povečajo.

Sven-Göran Eriksson je umrl lani. Foto: Reuters

Sven-Göran Eriksson je umrl avgusta lani pri 76 letih po boju z rakom trebušne slinavke. Njegova bogata trenerska kariera je trajala kar štiri desetletja. Vodil je vrhunske klube, kot so AS Roma, Benfica Lizbona in več angleških ekip, obenem pa bil selektor reprezentanc Anglije, Mehike, Slonokoščene obale in Filipinov.