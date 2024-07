Španija po neverjetni drami spravila v solze Anglijo

Novi evropski prvak v nogometu je Španija. V razburljivem finalu Eura 2024 je z 2:1 na Olimpijskem stadionu v Berlinu premagala Anglijo in osvojila rekordni četrti naslov. Trije levi so še drugič zapored v finalu ostali brez evropskega naslova, prekletstvo Harryja Kana se nadaljuje , Španci pa so dočakali popolno športno nedeljo. Najprej je teniški igralec Carlos Alcaraz osvojil turnir v Wimbledonu, nato so njegovi nogometni prijatelji osvojili še Euro. Zmagoviti zadetek je v 86. minuti prispeval rezervist Mikel Oyarzabal. Priznanje za najboljšega igralca prvenstva je prejel Španec Rodri, najboljši mladi igralec tekmovanja pa je postal njegov soigralec Lamine Yamal.

Euro 2024, finale:

Nedelja, 14. julij:

Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je na elitni zemljevid po dolgem času vrnilo tudi Slovenijo, se je končalo z zmagoslavjem Špancem. Rdeči furiji je uspel izjemen podvig, saj je dobila vseh sedem tekem na Euru. S tem je postavil nov rekord tekmovanja, obenem pa podrla še enega, saj je postala evropski prvak že četrtič!

Kdo je najboljši v Evropi? Španija. Na Euru 2024 je premagala Hrvaško (3:0), Italijo (1:0), Albanijo (1:0), Gruzijo (4:1), Nemčijo (2:1), Francijo (2:1) in Anglijo (2:1). Foto: Reuters

Razprodani stadion v Berlinu, na katerem so prevladovali navijači iz Anglije, v uvodnih desetih minutah finala ni dočakal resnejše priložnosti. Španci so po pričakovanju zaigrali bolj napadalno in drzno, imeli izrazito višjo posest žoge, a je bila angleška obramba kos vsem izzivom. V 13. minuti je za prvi strel na srečanju poskrbel španski branilec Robin Le Normand, ki pa je iz težkega položaja poslal žogo mimo vrat. Pred tem je John Stones mojstrsko ustavil nevaren napad Nica Williamsa.

Obračun Luka Shawa, ki igra prvič od prve minute na tem Euru in se na levi strani kosa z 17-letnim španskim draguljem Laminejem Yamalom. Foto: Reuters

Po začetnem pritisku Špancev so Otočani zaigrali bolje, nekajkrat nevarno prodrli v španski kazenski prostor, tako da je zadišalo po (pol)priložnosti. Resnejšega strela na vrata Španije niso usmerili, tako da je bil Unai Simon dolgo brez resnejšega dela. Najboljša strelca Anglije in Švice, Harry Kane in Dani Olmo, sta zaradi grobih prekrškov nad Fabianom Ruizom oziroma Declanom Ricom sta prejela rumena kartona.

Edini strel v okvir vrat v prvem delu je občinstvo dočakalo šele v zadnji minuti, ko je Phil Foden iz težkega položaja usmeril žogo v Unaija Simona, španski čuvaj mreže pa je zlahka ukrotil strel. Tako je bilo razmerje v strelih po prvem polčasu zelo skromnih 1:1. Angleži so enkrat streljali v okvir vrat, Španci enkrat mimo. Vsekakor manj od pričakovanega, saj sta se merili ekipi, prepolni zvezdnikov svetovnega kova.

Nico Williams je na začetku drugega polčasa popeljal Španijo v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Španci so v drugi polčas krenili s spremenjeno zasedbo, saj je namesto poškodovanega Rodrija v igro vstopil Martín Zubimendi. V 47. minuti so španski navijači skočili na noge, po desni strani je prodrl Lamine Yamal, nato pa imenitno zaposlil Nica Williamsa, ki je prodrl po levi strani, ušel Kylu Walkerju in nato z natančnim strelom zatresel angleško mrežo. Španija je povedla z 1:0, angleška obramba pa je plačala krut davek prvi večji nezbranosti na tej tekmi. Le minuto pozneje ni dosti manjkalo, pa bi Španci podvojili prednost. Dani Olmo je na srečo Angležev meril nenatančno.

Razigrane minute prerojene Španije, ki je v uvodnih 20 minutah drugega polčasa kar osemkrat streljala na vrata Anglije, sta prinesli tudi lepi priložnosti Alvara Morate in Nica Williamsa, a je ostalo pri vodstvu z 1:0, trije levi pa so prvič resneje zapretili šele v 64. minuti, ko je žogo mimo vrat poslal Jude Bellingham. Pred tem je v igro namesto neopaznega kapetana Harryja Kana vstopil Ollie Watkins, strelec zmagovitega zadetka v polfinalu proti Nizozemski.

Veselje španskih navijačev, ki spremljajo finale Eura 2024 v Madridu. Foto: Reuters

V 66. minuti je znova zadišalo po zadetku Španije. Mladi biser Lamine Yamal je prisilil Jordana Pickforda k izjemni obrambi, s katero je preprečil zadetek 17-letnemu asu Barcelone.

Angleži pa se kot že ničkolikokrat na tem prvenstvu niso predali. Ko je mladi Kobbie Mainoo zapustil igrišče, v igro pa vstopil Cole Palmer, je Gareth Southgate potegnil potezo, ki se mu je bogato obrestovala. Napadalec Chelseaja je po podaji Bellinghama z natančnim udarcem po tleh, z okrog 20 metrov je streljal neubranljivo v levi kot, izenačil na 1:1. Angleški navijači so poskrbeli za delirij, trije levi so pokvarili načrte Špancem in se vrnili v igro za zmago.

Cole Palmer je v 73. minuti izenačil na 1:1 in vrnil Anglijo v igro za zmago. Foto: Reuters

Otočani so na krilih izenačenja zaigrali pogumneje, šli po popoln preobrat, a so pot do drugega zadetka iskali tudi Španci. V 82. minuti se je po hitrem protinapadu, v katerem sta sodelovala Dani Olmo in Nico Williams, do izvrstne priložnosti za zadetek prišel Lamine Yamal, a se je znova izkazal Jordan Pickford.

Tudi Španci so imeli dober nos za menjave. Mikel Oyarzabal, ki je v 68. minuti zamenjal kapetana Alvara Morato, je v 86. minuti povedel Špance v novo vodstvo z 2:1. Marc Cucurella je prispeval podajo, napadalec Real Sociedada pa je iz neposredne bližine premagal Pickforda. Španci so se znašli pred vrati nogometnega raja.

Mikel Oyarzabal je v 86. minuti poskrbel za novo vodstvo Španije. Foto: Reuters

Sledile so nore minute, Anglija je v enem napadu zapravila kar tri priložnosti za novo izenačenje, a je bil Unai Simon na pravem mestu, nato pa je Dani Olmo reševal soigralce z mojstrskim izbijanjem žoge z golove črte. Ostalo je pri vodstvu Špancev z 2:1, Otočani so še enkrat več ostali brez lovorike, na katero (SP 1966) čakajo že 58 let.

Kdo je po koncu Eura 2024 prejel priznanja? Najboljši nogometaš Eura 2024 je postal Rodri. Zvezni igralec Manchester Cityja, ki je v finalu zaradi poškodbe odigral le en polčas, je popeljal Španijo do novega uspeha in ji pomagal do rekordnega četrtega evropskega naslova. Rodri je prejel priznanje iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Foto: Reuters Najboljši mladi nogometaš Eura 2024 je postal Španec Lamine Yamal, ki je dan pred finalom dopolnil šele 17 let. V finalu je prispeval podajo za zadetek Nica Williamsa. Najboljši mladi nogometaš Eura 2024 je 17-letni član Barcelone Lamine Yamal. Foto: Reuters Najboljši strelci Eura 2024 so Anglež Harry Kane, Španec Dani Olmo, Nizozemec Cody Gakbo, Gruzijec Georges Mikautadze, Nemec Jamal Musiala in Slovak Ivan Schranz. Vsi so dosegli tri zadetke.

Pokal prinesel na zelenico Chiellini

V Berlinu se je po glasbenem spektaklu, Meduza, One Republic in Leony so izvedli uradno himno prvenstva Fire, začel težko pričakovani finale evropskega prvenstva. Pokal je na zelenico Olimpijskega stadiona prinesel velikan italijanskega nogometa Giorgio Chiellini, ki je na zadnjem Euru na Wembleyju z Azzurri spravil Angleže v solze. Tri leta pozneje so trije levi znova objokovali poraz v velikem finale Eura. Tokrat so bili za njih usodni Španci.

Giorgio Chiellini ima prelepe spomine na finale Eura 2020. Foto: Reuters

Fotogalerija angleških in španskih navijačev v Berlinu:

Zmagovalec Wimbledona Carlos Alcaraz je po zmagi nad Novakom Đokovićem, s katero je ubranil naslov v Londonu, nasmejal občinstvo, ko je glede popolne španske nedelje dejal, da je opravil svojo nalogo. Pozneje je spremljal finale Eura 2024 in stiskal pesti za rojake, da premagajo Anglijo. Želja se mu je na koncu uresničila.

