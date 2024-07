To nedeljo zvečer bo znan evropski prvak v nogometu. V finalu se bosta na olimpijskem stadionu v Berlinu ob 21. uri udarili Španija ali Anglija. Španci lahko osvojijo Euro že četrtič, s čimer bi postali rekorderji tekmovanja, Angleži pa se potegujejo za prvo lovoriko. Na poti do finala so se srečali tudi s Kekovo četo, Slovenija pa je do danes sploh edina udeleženka, ki je proti trem levom zadržala mrežo nedotaknjeno (0:0)! Kapetanu evropskih prvakov bo predal pokal predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki bo v častni loži spremljal finale v eminentni družbi.

Obeta se vrhunec evropskega nogometnega leta. V Berlinu se bosta za evropski naslov pomerili Španija in Anglija. Najboljšemu bo podelil pokal prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, ki bo spremljal dvoboj na Olimpijskem stadionu v visoki družbi. Za Špance bo stiskal pesti tudi kralj Filip VI., za Angleže pa princ William.

Kot favoriti sicer v finale vstopajo Špancu, ki so v dozdajšnjem delu prvenstva nogometno javnost navdušili z najbolj všečno in učinkovito igro. V skupinskem delu je La Roja premagala Hrvaško (3:0), Italijo (1:0) in Albanijo (1:0), v osmini finala Gruzijo (4:1), v četrtfinalu po podaljšku Nemčijo (2:1), v polfinalu pa še Francijo z 2:1. Foto: Guliverimage

Španija vstopa v sklepno dejanje 17. evropskega prvenstva v nogometu kot favorit. Na tem Euru je zmagala vseh šest tekem, s tem postavila rekord tekmovanja, podaljšek pa igrala le proti Nemcem. Angleži so se do finala dokopali bistveno manj prepričljivo. V skupini C so bili prvi, čeprav so proti Srbiji, Danski in Sloveniji dosegli le dva zadetka. Nato jih je v osmini finala, kjer je že dišalo po senzacionalni zmagi Slovaške, s čarobnim zadetkom s škarjicami v izdihljajih rednega dela rešil Jude Bellingham. Sledil je preobrat, zmaga z 2:1, nato so Švico premagali po izvajanju 11-metrovk, Nizozemsko pa v polfinalu po odmevnem preobratu, ki ga je z zadetkom za 2:1 v zadnji minuti začinil rezervist Ollie Watkins.

Finale evropskega prvenstva se bo v Berlinu začel ob 21. uri, ko se bo oglasila piščalka glavnega sodnika. To bo 35-letni Francoz Francois Letexier. Postal bo najmlajši delivec pravice, ki je kdajkoli sodil v finalu evropskega prvenstva. Foto: Guliverimage

"Srečen sem. Nimam časa, da bi pomnil negativne stvari v svojem življenju. Raje ohranjam spomin le na dobre. Preboj v finale Eura je eden največjih dosežkov, kar jih lahko ustvariš v nogometu. V finalu pričakujem zelo izenačeno, tekmovalno srečanje. Ljudje se morajo zavedati, kako na takšnih tekmah vedno odločajo že najmanjše podrobnosti. Zmagal bo tisti, ki bo naredil manj napak," sporoča španski selektor Luis de la Fuente, ki je zelo zadovoljen z igralno formo varovancev.

Ko je imel Yamal pet let, je Navas ugnal Southgata in ...

Andaluzijec Jesus Navas je pred 18 leti v finalu pokala Uefa premagal zdajšnjega angleškega selektorja. Foto: Reuters Španija prinaša posrečeno zmes izkušenih, mladih in nadarjenih igralcev. Med starejše, ki še niso rekli zadnje vrhunskemu nogometu, spada tudi branilec Jesus Navas. Star je 38 let, pred 18 leti pa je kot nogometaš Seville doživel zanimivo izkušnjo proti Angležem. V finalu pokala Uefa je premagal Middlesbrough, za katerega sta nastopala tudi Gareth Southgate in Jimmy Floyd Hasselbaink. Prvi je že dolgo angleški selektor, drugi, nekdanji odlični nizozemski napadalec, pa je njegov pomočnik. Tako se bo Navas po dolgih letih znova pomeril proti njima.

"Anglija je izjemna ekipa z igralci svetovnega kova. Zelo bo težko, a komaj čakamo, da se začne tekma, saj je za nami zelo dobro prvenstvo. V naši reprezentanci vlada izjemno vzdušje. Upam, da bomo osvojili prvenstvo za moštvo, za državo. Prepričan sem, da lahko postanemo prvaki," sporoča izkušeni branilec, ki je s Španijo že prišel v evropski vrh. Rdeči furiji je pomagal do naslova leta 2012. Takrat je Španija zadnjič nastopila v finalu velikega tekmovanja in s 4:0 nadigrala Italijo. Zanimivo je, da je imel takrat Lamine Yamal, vzhajajoča zvezda evropskega nogometa in čudežni najstnik Barcelone, komaj pet let.

Southgate: Radi bi jim podarili poseben večer

Gareth Southgate je na poti do finala odigral tudi tekmo s Slovenijo in se s Kekovo četo razšel brez zadetkov. Foto: Reuters Angleški selektor Gareth Sougthate se je na tem Euru naposlušal kritik, po zadnji zmagi, ko se je v polfinalu rešil iz izgubljenega položaja proti Nizozemski, pa dokazal, da bi lahko zvezdniško zasedbo vendarle popeljal do tako želenega prvega naslova evropskih prvakov.

"Igralci za takšne tekme ne potrebujejo dodatne motivacije. Vemo, kaj bi ta naslov pomenil vsem v Angliji in nam kot ekipi. Ne le enajsterici, ampak vsem, ki so bili vključeni v reprezentanco, celotnemu osebju. Vsi so prispevali delež. Radi bi jim podarili poseben večer. Španija ima uigrano ekipo, ki zna pritisniti na tekmeca in ima jasno izražen slog igre. Žoga je veliko časa v njihovi posesti, zato moraš biti zelo organiziran. A tudi mi znamo uspešno držati žogo v naših nogah. To smo zlasti pokazali na zadnjih tekmah," angleški strateg, ki bo, kot vse kaže, podaljšal sodelovanje s tremi levi najmanj do SP 2026, verjame, da bi se lahko Anglija uspešno zoperstavila Špancem.

Angleže še peče boleč spomin na poraz v finalu Eura 2020 proti Italiji. Foto: Reuters Anglija se je v finale Eura uvrstila že drugič zapored. Pred tremi leti je po izvajanju 11-metrovk ostala praznih rok na Wembleyju proti Italiji. "Takrat nam je ta poraz strl srca. Vedno te čaka dolgo potovanje, da prideš tja, kjer smo zdaj. Ta vztrajnost veliko govori o psihološki moči naše reprezentance. Zavedamo se, da imamo odlične igralce in povezano ekipo. V finalu bomo potrebovali vse to in še kaj več," sporoča Harry Kane, angleški kapetan, ki v bogati in pestri karieri ni osvojil niti ene lovorike. Bi jo lahko zvečer?

Kot kapetanu bi mu lahko predsednik Uefe Aleksander Čeferin po finalu izročil v roke pokal za evropskega prvaka! "To bi mi pomenilo vse. Tako meni osebno kot tudi ekipi. Da osvojiš lovoriko za svoj narod, je nekaj največjega. Zdaj imamo takšno priložnost," sporoča Kane, strelec treh zadetkov na tem Euru.

Španija lahko postane evropski prvak že četrtič (po 1964, 2008 in 2012) in s tem poskrbi za nov rekord. Za zdaj si deli prvo mesto z Nemčijo, ki je bila prav tako trikrat evropski prvak (1972, 1980 in 1996). Foto: Guliverimage