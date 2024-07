Prekletstvo angleškega kapetana, ki ga je težko razumeti

Harry Kane je vrhunski napadalec. O tem že dolgo ni dvoma, nenazadnje je podrl ogromno odmevnih strelskih rekordov, Bayern pa je zanj Tottenhamu plačal skoraj sto milijonov evrov. Njegova kariera pa ima velik primanjkljaj, zaradi katerega je že nekaj časa predmet posmeha. Čeprav bo kmalu dopolnil 31 let in se že dolgo druži z elito, ni v članskem nogometu osvojil še niti ene lovorike. Tisti bolj vraževerni so šli tako daleč, da so to pripisali kar prekletstvu. Če bi se nadaljevalo, se lahko trije levi v Berlinu že vnaprej poslovijo od možnosti, da bi proslavljali zgodovinski naslov evropskega prvaka.

Anglija ni še nikoli osvojila evropskega prvenstva. Bi lahko prvič zasedla evropski prestol prav v Berlinu? Če bo v današnjem finalu premagala Španijo in zaustavila njen zmagoviti niz, bo to velik dan za otoški nogomet. Najbolj pa se bo smejalo angleškemu kapetanu Harryju Kanu. Čeprav bo konec meseca dopolnil že 31 let, v karieri pa je največ let nosil dres londonskega velikana Tottenhama, lani pa se je preselil še v München, kjer se je pridružil serijskemu osvajalcu lovorik Bayernu, se mu godi nekaj težko predstavljivega.

Bayern serijsko osvajal lovorike, ko pa je prišel Kane ...

Ko je zaigral prvič za Bayern, je Španec Dani Olmo pri tekmecih dosegel kar tri zadetke. Foto: Reuters Kane, mojster za zadetke, ki je svojo strelsko statistiko skozi vsa leta marljivo dopolnjeval tudi v dresu angleške reprezentance in postal kapetan treh levov, namreč še vedno ni osvojil niti ene lovorike. Niti s klubom niti z reprezentanco. Njegova rubrika osvojenih lovorik je povsem prazna. Imel je nemalo možnosti, zaigral v številnih finalih, tudi tistih na evropskem prvenstvu, ligi prvakov in angleškem ligaškem pokalu, a vselej ostal praznih rok. Nikoli še ni zmagal v finalu.

Tisti, ki so bolj vraževerni, so to povezali s prekletstvom. Njihova teorija je še toliko bolj prišla do izraza, ko ga je lani za skoraj sto milijonov evrov iz Londona na Bavarsko pripeljal Bayern München. Največji nemški klub je do takrat osvajal domače naslove kot po tekočem traku, kar enajstkrat zapored. Ko je Kane prvič zaigral za Bayern, se mu je ponujala enkratna priložnost, da bi si že v prvem nastopu zagotovil tisto, kar mu pred tem na Otoku, čeprav je nosil dres Tottenhama dobro desetletje, še ni uspelo.

Dani Olmo je lani v nemškem superpokalu zatresel mrežo Bayerna kar trikrat. Foto: Guliverimage

Bayern je v superpokalni dvoboj vstopil kot veliki favorit. Pomeril se je z RB Leipzigom, imel prednost domačega igrišča, nato pa na zelenici doživel hudo razočaranje. Gostje so blesteli, zlasti Španec Dani Olmo. Dosegel je hat-trick, Leipzig, za katerega je tisti dan debitiral tudi slovenski dragulj Benjamin Šeško, pa je zmagal s 3:0. Kane je tako že na prvi tekmi v dresu Bayerna začutil, kako bi se lahko navidez enostavna pot do začetka osvajanja lovorik otežila. Kljub temu so navijači Bayerna verjeli, da bodo njihovi ljubljenci v sezoni že osvojili kakšno lovoriko. A so se razočaranja nadaljevala.

Bavarci prvič po 12 letih brez lovorike

Harry Kane je v nemški bundesligi tresel mrežo kot za stavo, a ostal brez klubske lovorike. V ligi prvakov je izpadel v polfinalu. Foto: Guliverimage V pokalu so nepričakovano izpadli proti tretjeligašu Saarbrücknu, v prvenstvu so naleteli na premočnega tekmeca, nepremagljivo zasedbo Bayerja iz Leverkusna, v ligi prvakov pa so, čeprav z igro niso razočarali, v polfinalu po hudem boju izpadli proti poznejšemu prvaku Realu. Kane je tako svojo prvo sezono pri Bayernu končal brez lovorike! To se je Bavarcem zgodilo nazadnje v sezoni 2011/12, kar je le še podkrepilo zgodbe o tem, kakšno prekletstvo prinaša svojim delodajalcem Kane.

Navijači Bayerna se resda lahko tolažijo s tem, da so Bavarci v sezoni 2012/13 osvojili kar trojno krono in se izdatno oddolžili privržencem. Bo podobno tudi z zdajšnjo generacijo, kateri pripada Kane, v sezoni 2024/25? Angleški kralj strelcev ima pred tem še eno veličastno priložnost, da končno osvoji lovoriko.

Dani Olmo je na Euru 2024 dosegel že tri zadetke in je med največjimi kandidati za najboljšega igralca tekmovanja. Foto: Reuters

Danes bo v Berlinu zaigral v finalu Eura. Na njegovo žalost bo na drugi strani stala Španija, za katero nastopa tudi Dani Olmo. Ravno tisti Španec, ki mu je tako zagrenil življenje ob krstnem nastopu za Bayern. "Poskrbel sem, da se prekletstvo Harryja Kana z neosvajanjem lovorik nadaljuje tudi v Nemčiji. In s tem še nisem končal. To želim nadaljevati," bo skušal soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla pri Leipzigu pokvariti načrte Kanu tudi v finalu Eura. Znova na nemških tleh.

Se bo torej nadaljevalo eno najnenavadnejših prekletstev in bo Kane ostal eden najboljših nogometašev na svetu, ki niso osvojili prav nobene lovorike? Obstaja pa tudi možnost, da bi Londončan končno občutil tisto, kar je že velika večina njegovih reprezentančnih kolegov. Občuti lahko, kako lepo je, ko osvojiš lovoriko in jo proslavljaš z navijači. Možnosti za kaj takšnega vsekakor obstajajo.