Harry Kane: To nas bo še dolgo peklo

Trije levi so še drugič zapored izkusili grenkobo poraza v velikem finalu evropskega prvenstva. Pred tremi leti jih je na Wembleyu po strelih z bele točke premagala Italija, tokrat pa so v Berlinu, kjer je po izenačenju Cola Palmerja v 73. minuti zadišalo po podaljšku, ostalih praznih rok proti Španiji (1:2). Razočaranje v vrstah Anglije, ki je pred začetkom Eura veljala na stavnicah za prvega favorita, imela pa tudi najdražjo ekipo, kar se tiče tržne vrednosti igralcev, je nepopisno.

Španci so edini na tem Euru premagali Angleže. Zanimivo je, da je edina reprezentanca, ki ni prejela niti enega zadetka proti trem levom, na tem Euru bila prav Slovenija. Foto: Reuters

"Najtežje je izgubili finale," je priznal kapetan Harry Kane, ki je po neprepričljivi predstavi zapustil zelenico že po uri igre in še enkrat več v karieri v finalu ostal brez zmage. "Opravili smo veliko delo, da smo se vrnili v igro po zaostanku z 0:1, a nato nismo znali izkoristiti psihološke prednosti. Zamudili smo priložnost. Takšna priložnost se ti ne ponudi pogosto. Morali bi jo izkoristiti, a nam je spodletelo že drugič. Težko je sprejeti poraz, ko dobiš zadetek v zadnjih minutah. To je zelo boleče, to nas bo še dolgo peklo," je povedal napadalec Bayerna za ITV ter dodal, kako so se v prvem polčasu mučili, saj niso znali zadržati žoge v svoji posesti, v drugem pa so pokazali več, a ostali brez zmage.

Southgate mora govoriti s pravimi ljudmi

Kar se tiče reprezentance, je na Otoku po porazu v finalu v Berlinu zelo aktualno vprašanje, ali bo Gareth Southgate še vztrajal na položaju selektorja. !Ne vem, ali bo odšel. Potrebuje nekaj časa, da sprejme odločitev. Zdaj se bo najprej spočil. Mi smo želeli osvojiti ta naslov zanj,! je razkril Kane. Načrt angleških nogometašev se ni posrečil. Na zadnji stopnički so ostali praznih rok, Southgate, ki se je navkljub prvemu mestu v "slovenski" skupini C, v domovini soočal z velikimi kritikami, njegova priljubljenost pri navijačih pa ni bila na zavidljivo visoki ravni, se je za zdaj izognil javnemu odgovoru na to temo.

Gareth Southgate je še drugič zapored prejel "srebrno" medaljo na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters

"Mislim, da zdaj ni primeren trenutek za takšne odločitve. Moram govoriti s pravimi ljudmi," je zaupal angleški selektor, ki ga tako v kratkem čakajo pogovori z vodstvom krovne nogometne zveze. Od finala je pričakoval več, na koncu pa ostal brez vsega in še drugič zapored kot selektor v finalu Eura objokoval poraz. Ta bo, tako je dejal kapetan Kane, pekel Angleže še dolgo časa.