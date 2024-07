V taboru evropskih nogometnih prvakov je bilo po zmagi nad Anglijo zelo veselo. Španski kapetan Alvaro Morata, ki mu je predsednik Uefe Aleksander Čeferin izročil pokal, se je pred televizijskimi kamerami spomnil tudi na obdobje trpljenja, ko je razmišljal o tem, da sploh ne bi zaigral na Euru. Takrat sta mu z nasveti veliko pomagala Andres Iniesta in Bojan Krkić. Soigralec Jana Oblaka se je pobral in na Euru v Nemčiji odigral zelo pomembno vlogo pri rekordnih sedmih zaporednih zmagah Španije.

To je bila popolna športna nedelja za Špance. Najprej je Carlos Alcaraz ubranil naslov v Wimbledonu, torej v Angliji, nato pa je nogometna reprezentanca Španije v finalu Eura 2024 v Berlinu prekrižala načrte Angležom in zmagala z 2:1. Z Alcarazom se dobro pozna ravno kapetan Alvaro Morata, ki mu je javno zaželel veliko sreče v nedeljskem finalu proti Novaku Đokoviću, nato pa ga povabil na skupno proslavljanje lovorik v Madrid. Imel je prav.

"Hvala Iniesti in Krkiću"

Alvaro Morata je vesel podpore soigralcev. Foto: Reuters Španija je dočakal imenitno športno nedeljo, sam pa je uresničil otroške sanje in kot kapetan povzdignil v zrak pokal, namenjen evropskim prvakom.

"Rad bi se zahvalil vsem, ki so verjeli v nas in nas podpirali. Španija je verjela v nas. Upam, da je zdaj ponosna na nas. Rad bi se zahvalil družini, pa tudi Andresu Iniesti in Bojanu Krkiću. Izkusila sta tisto, kar sem izkušal tudi sam. Dala sta mi vedeti, kako je vedno svetlo na koncu predora," se je soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu zahvalil nekdanjima zvezdnikoma španskega nogometa in Barcelone za pomoč, ki sta mu jo namenila v obdobju, ko se ni počutil najbolje in je razmišljal o tem, da bi sklenil reprezentančno pot.

Najbolj so ga ganile pohvale in podpora soigralcev. "To mi pomeni več, kot pa da bi dosegel 20 zadetkov. Zelo sem garal za ekipo na tem Euru, moja naloga je bila, da soigralcem omogočil čim več praznega prostora."

De la Fuente osvaja lovorike kot po tekočem traku

To je bil popoln Euro za Španijo. Sedem tekem, sedem zmag. "Ne bi mogel biti bolj srečen. Ko vidiš, kako se veselijo navijači, pa igralci … To je bil čudovit dan, uresničili smo sanje. Zame so moji fantje najboljši na svetu. Lahko pa se še izboljšamo, to je tudi naš cilj. V tej ekipi prevladuje mnenje, kako lahko igramo še bolje," je dejal selektor Luis de la Fuente, ki se nadeja uspehov tudi v prihodnje. Morda tudi na SP 2026.

Lamine Yamal in selektor Luis de la Fuente bi lahko sodelovala še ogromno let. Foto: Reuters

De la Fuente je tako osvojil že peto reprezentančno lovoriko. Pred dobrim letom je prevzel člansko reprezentanco in lani junija osvojil ligo narodov. Pred tem je bil evropski prvak z izbrano vrsto do 19 let (2015), prav tako z izbrano vrsto do 21 let (2019), leta 2018 pa je Španijo, to je naredil z izbrano vrsto do 18 let, popeljal do naslova sredozemskih prvakov. Za nameček je leta 2021 na olimpijskem turnirju na Japonskem Španijo vodil do drugega mesta.

V španski izbrani vrsti je izstopal 17-letni dragulj Lamine Yamal. "Zelo sem srečen, to so sanje. To je najlepše darilo, kar si ga lahko zamislil. To so uresničene sanje. Zdaj želim z mojo družino proslavljati. Ko so Angleži izenačili, so nas postaviti pod pritisk, a se naša ekipa, ne glede kkašni smo, vedno vrnemo in nato zmagamo," se je zahvalil soigralcem za pomoč.

Rodri: Najlepši dan v karieri

Rodri je bil izbran za najboljšega igralca turnirja. Foto: Reuters Kako pa je evropski naslov doživel Rodri, MVP igralec turnirja? ''Kakšen dan! To je bil zagotovo najlepši dan v moji karieri. Z reprezentanco smo kot družina, zdaj smo še najbolj uspešna država v zgodovini Eurov. Spisali smo zgodovino, na tem Euru smo premagali kar štiri nekdanje svetovne prvake,'' je imel v mislih Italijo, Nemčijo, Francijo in Anglijo. Pohvalil je tudi psihološko trdnost in moč ekipe. Zasluga gre tudi selektorju, saj so bili mnogi v mlajših selekcijah evropski prvaki že pod njegovim vodstvom. "Naš selektor si zasluži ta naslov," je izpostavil zvezdnik Manchester Cityja, ki je lani v finalu lige prvakov odločil zmagovalca proti Interju.

O tem, kako združeni so Španci v reprezentanci kot skupina, je več povedal tudi Marc Cucurella. "Nismo se veliko oglašali. Svoje stvari smo počeli na igrišču in zmagovali. Vemo, kako se igra nogomet, vemo pa tudi, kako se žrtvuje, ko si družina. Na začetku smo bili le igralci, zdaj pa smo povezani kot družina," je dejal eden številnih španskih legionarjev, ki nastopajo v Angliji, deželi, kateri so z zmago v Berlinu zlomili srce.

Španci se lahko pohvalijo tudi z izjemnimi uspehi v 21. stoletju. So edina država, ki je v tem stoletju osvojila kar pet lovorik. Trikrat so postali evropski (2008, 2012 in 2024), enkrat svetovni prvaki (2010), lani pa so osvojili tudi ligo narodov. Glede na obetavno generacijo in številne mlade igralce, bi se lahko število osvojenih lovorik v kratkem še povečalo.

Nico Williams je popeljal Španijo v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

O tem že razmišlja Nico Wiliams, mladi napadalec, ki je bil najboljši igralec finala. S Španijo namreč želi postati svetovni prvak čez dve leti. "Evforičen sem. Zaslužimo si ta naslov. Vsi. Naša ekipa, navijači. Zdaj smo evropski prvaki, čez dve leti pa bomo ciljali na naslov svetovnih prvakov," je dejal 22-letni napadalec Athletica.