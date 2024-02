Na smrt bolnemu trenerju bodo izpolnili željo

Nekdanjemu švedskemu nogometnemu trenerju Svenu-Göranu Erikssonu bodo marca najverjetneje uresničili veliko željo po vodenju Liverpoola na tekmi legend z Ajaxom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nekdanji selektor Anglije je januarja razkril, da ima raka trebušne slinavke in bo v najboljšem primeru živel še eno leto.

V seriji televizijskih pogovorov je 76-letnik razkril, da je privrženec Liverpoola in da si je vedno želel voditi moštvo z Anfielda. Rdeči iz mesta Beatlov so danes v izjavi za javnost sporočili, da se bo Eriksson pridružil trenerskemu štabu ekipe legend, ki bo 23. marca na Anfieldu gostila legende Ajaxa.

"Nekdanji selektor Anglije se bo na klopi pridružil Ianu Rushu, Johnu Barnesu in Johnu Aldridgeu na vsakoletni dobrodelni tekmi legend. Vsi v klubu se neizmerno veselimo, da Svena-Görana Erikssona in njegovo družino pozdravimo na Anfieldu," so na spletni strani zapisali pri Liverpoolu.

Jürgen Klopp Foto: Reuters

Tudi Jürgen Klopp mu je za en dan ponudil svoj stol

Tudi trener članske ekipe Jürgen Klopp je v angleških medijih Erikssonu ponudil možnost, da ga za en dan zamenja. "Tukaj je dobrodošel in brez težav lahko en dan sedi na mojem stolu ter opravlja moje naloge," Kloppa citira dpa.

"Težko bo sicer vodil tekmo s klopi, lahko pa pride v naš trening center, obišče klub in iz prve roke izkusi, kako je Liverpool v vseh teh letih na vseh področjih napredoval. Tukaj bi lahko preživel nekaj zelo lepih ur," je še prepričan Klopp, ki po koncu sezone zapušča vrste Liverpoola.

V zasedbi rdečih legend bodo predvidoma igrali Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Martin Škrtel, Fabio Aurelio, Gregory Vignal in Djibril Cisse, medtem ko bo Ryan Babel kot nekdanji član zaigral za obe zasedbi.

Po pisanju dpa je fundacija kluba z Anfielda na zadnjih dveh tovrstnih tekmah z Manchester Unitedom in Celticom skupaj zbrala 1,7 milijona evrov dobrodelnih sredstev.

