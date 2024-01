Haaland spet igra, City zmaguje. Reds nadigrali Chelsea.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni Liverpool je v 22. krogu premier lige s 4:1 nadigral Chelsea. Tudi Manchester City z Burnleyjem ni imel nobenih težav (3:1). Po več kot mesecu in pol se je v kader Cityja vrnil Erling Haaland in odigral zadnjih 20 minut. Za uvod je Arsenal v torek z 2:1 slavil na pri Nottinghamu in se podpisal pod drugo zaporedno zmago. Newcastle je v Birminghamu s 3:1 odpravil Aston Villo, do velike zmage pa je prišel tudi Luton, ki je s 4:0 odpihnil Brighton. Manchester United se bo v četrtek mudil pri Wolvesih.

Julian Alvarez Foto: Reuters Prvi zvezdnik aktualnih prvakov in najboljši strelec prejšnje sezone Erling Haaland ni igral od začetka decembra (poškodba stopala). V tem času je del bremena doseganja golov prevzel Julian Alvarez - pet golov v vseh tekmovanjih, zdaj pa je dva dosegel še v razmaku vsega šestih minut sredi prvega polčasa tekme 22. kroga proti Burnleyju. Na tej se je v kader sinjemodrih vrnil Haaland, a tekmo začel med rezervisti. Argentinski reprezentant je zdaj pri osmih golih v aktualni sezoni premier lige, norveški pa kljub tako dolgo odsotnosti s 14 goli ostaja na vrhu lestvice strelcev.

Rodri je že v uvodni minuti drugega polčasa poskrbel za vodstvo Cityja s 3:0. V 71. minuti pa se je na zelenico zares vrnil Haaland, zamenjal je Kevina de Bruyneja. V sodnikovem dodatku je Burnley dosegel častni gol za izid tekme 1:3. Zadel je Ameen Al Dakhil.

Tottenham je proti Brentfordu sicer dobil gol že v 15. minuti, a so Spurs v drugem polčasu v razmaku devetih minutah s tremi goli spreobrnili potek tekme. Končni izid 3:2.

Liverpool gladko do 15. zmage

Diogo Jota je zadel za 1:0. Foto: Reuters Osrednja tekma kroga se je igrala na Anfieldu, kjer je vodilni Liverpool s 4:1 premagal Chelsea. Liverpool in Chelsea zdaj na premierligaški lestvici loči že 20 točk. Redse je pred dnevi pretresla novica, da se bo po koncu sezone po skoraj devetih letih od kluba poslovil strateg Jürgen Klopp. Ekipa Jürgena Kloppa je v zadnjih dveh mesecih in pol res dobra, saj je na 17 obračunih v vseh tekmovanjih izgubila le enkrat, na Anfieldu pa je v premier ligi brez poraza zadnjih 22 tekem.

Nogometaši iz Liverpoola so temelje za zmago postavili v prvi polovici tekme, ko sta zadela Portugalec Diogo Jota in Conor Bradley. Njihova prednost bi lahko bila še bolj izrazita, če bi Urugvajec Darwin Nuñez v sodnikovem podaljšku realiziral 11-metrovko. V drugem polčasu sta za gostitelje zadela še Madžar Dominik Szoboszlai in Kolumbijec Luis Diaz, za goste pa je edini gol dosegel Francoz Christopher Nkunku.

To je bila za moštvi generalka pred finalom ligaškega pokalnega tekmovanja, v katerem se bosta pomerili čez manj kot mesec dni na Wembleyju. Zasedba iz mesta Beatlov ima še naprej pet točk prednosti pred Arsenalom in Manchestrom Cityjem.

Arsenal uspešen, Newcastle prekinil črni niz

Gabriel Jesus je zadel za vodstvo Arsenala z 1:0. Foto: Reuters Arsenal je na svoji 22. tekmi sezone vpisal 14. zmago. Za zmago topničarjev sta na City Groundu v Nottinghamu zadela Gabriel Jesus v 65. minuti in sedem minut kasneje še Bukayo Saka. Edini zadetek za Nottingham, ki je ob koncu močno pritisnil na vrata Arsenala, je v 89. minuti dosegel Taiwo Awoniyi. Gostitelji so nato v zadnjih minutah odločno krenili v boj za točko, a je obramba gostov zdržala in se na koncu veselila novih treh točk.

Te je vknjižil tudi Newcastle, ki je na gostovanju na Villa Parku slavil s 3:1. V prvem polčasu je v razmiku štirih minut dvakrat v polno meril Fabian Schär, po 52 minutah igre pa je Newcastle po avtogolu Alexa Morena vodil že s 3:0. Edini gol za Aston Villo je v 71. minuti dosegel Ollie Watkins, ki je vnesel nekaj upanja v zasedbo domačih. Watkings je dve minuti kasneje zadel še enkrat, a je bil njegov zadetek zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Kljub pritisku pa gostujoča obramba do konca ni več klonila. Za zasedbo Unaia Emeryja je bila to tretja tekma v vseh tekmovanjih brez zmage, Newcastle pa se je pobral po kar štirih zaporednih porazih v premier ligi.

Fabian Schär je meril v polno v 32. in 36. minuti srečanja. Foto: Reuters

