Senzacija, o kateri govori vsa Anglija

Angleški pokal FA je najstarejše pokalno nogometno tekmovanje na svetu. Ima ogromno tradicijo in bogato zgodovino, ki izžareva posebno energijo, zato je v soboto še toliko bolj odmeval podatek, kako se je zgodila senzacija, kakršne niso Angleži videli že 46 let. Podvig podvigov je uspel šestoligašu Maidstone Unitedu.

Ko se igra pokal, rado zaživi nesojeno pravilo o nepredvidljivosti tekmovanja, v katerem jo znajo avtsajderji še kako zagosti favoritom. Izjema ni tudi Anglija, kjer do tako velikega presenečenja, kakršen je v soboto uspel nogometašem Maidstona, ni prišlo v pokalu FA že dolgo. Kaj se je zgodilo? Maidstone je polprofesionalni klub, ki nastopa šele v šestem kakovostnem klubskem razredu, daleč od najboljših. Vseeno pa ga to ni zmotilo do zgodovinskega preboja med 16 najboljših v pokalu FA, s čimer je postavil nov klubski mejnik.

Ni jim pomagalo niti noro razmerje v strelih na gol, 38:2!

V 4. krogu so gostovali pri Ipswichu, trenutno drugouvrščeni ekipi tekmovanja championship, ki se zelo odkrito spogleduje s prebojem med najboljše, v elitno druščino Premier League. Če bi upoštevali piramido angleških lig, ju na lestvici loči kar 98 mest. Ipswich je tako v sobotni dvoboj 4. kroga vstopil kot ogromen favorit, na roko mu je šlo tud igranje na domačem igrišču. Napadal je od prve minute, oblegal vrata gostov, pri katerih je imel vratar Lucas Covolan ogromno dela.

Maidstone je na poti do osmine finala najprej izločil ''devetoligaša'' Steyning, nato četrtoligaša Barrow, tretjeligaša Stevenage in zdaj še drugoligaša Ipswich. Je polprofesionalni klub, največji uspeh pa je dosegal med letoma 1989 in 1992, ko je igral v League Two (četrti ligi). Foto: Guliverimage

Izkušeni Brazilec se je še kako izkazal, ubranil vse, kar je šlo proti njegovim vratom, nato pa je sledil prvi šok za domače. V izdihljajih prvega polčasa je Jamajčan Lamar Reynolds po prvem strelu Maidstona v okvir vrat popeljal šestoligaški klub v vodstvo. Pred tem je Ipswich streljal na vrata gostov 18-krat, a brez uspeha.

Po premoru je srečanje postreglo s pričakovanim scenarijem. Ipswich je hitro odgovoril z izenačenjem na 1:1. Pričakoval se je popoln preobrat nekdanjega kluba Amirja Karića, ki pa ga angleška javnost le ni dočakala. Maidstone je v 66. minuti prek Sama Corna zadel za 2:1, znova je zadišalo po veliki senzaciji. Ipswich je pletel obroč okrog kazenskega prostora, razmerje strelov na gol je znašalo kar 38:2 v korist favoritov, a se je na koncu največjega uspeha v klubski zgodovini, preboja med 16 najboljših, veselil šestoligaš!

Kako je Maidstone dvakrat presenetil obrambo Ipswicha:

O premoči Ipswicha nazorno pričata tudi odstotek posesti žoge (78:22 v korist gostiteljev) in razmerje števila izvajanja kotov (11:0). A Brazilec Covolan se na stadionu Portman Road ni pustil premagati. Zbral je kar 12 obramb, spremljala ga je tudi sreča, saj so domači dvakrat zatresli vratnico.

Razočaranje nogometašev Ipswich Towna po nepričakovanem domačem porazu proti šestoligašu je bilo ogromno. Foto: Guliverimage

Ipswich Town ni zaigral v Premier League že dve desetletji. V zgodovini je že osvajal največje lovorike. Leta 1962 je bil angleški prvak, leta 1978 je osvojil pokal FA, leta 1981 pa še pokal Uefa. Takrat je bil njegov trener sloviti Sir Bobby Robson. Je edini britanski klub, ki v evropskih tekmovanjih ni doživel domačega poraza, premagoval pa je tudi takšne velikane kot so Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter in Lazio.

Elokobi: Oživela je čarovnija pokala

Vratar Ipswicha na drugi strani ni zbral nobene obrambe. Gostje so namreč oba strela, ki sta romala proti njegovemu golu, pretopili v zadetka. Veselje Maidstona je bilo ogromno. Na tribunah je za njih stiskalo pesti kar 4.400 navijačev, ki so pripotovali v Ipswich in po zgodovinskem uspehu padli v delirij. Pokal FA je še enkrat več poskrbel za senzacijo, v Angliji pa tako velike, da bi se v 5. krog (osmino finala) uvrstil klub, ki tekmuje šele v šesti ligi (National League South), ta za nameček niti ni povsem profesionalna, ne pomnijo vse od leta 1978. Takrat so se med 16 najboljših senzacionalno iz šestega kakovostnega ligaškega razreda prebili Blyth Spartans.

Trener Maidstona je 37-letni Kamerunec George Elokobi. V karieri je nastopal za številne angleške klube, tudi Wolverhampton, Nottingham Forest in Colchester United, če naštejemo nekaj najbolj odmevnih, od leta 2019 do 2022 pa je igral za Maidstone United. Lani je postal njegov trener in v pokalu FA poskrbel za pravljičen niz štirih zaporednih zmag. Foto: Guliverimage

Uspeh Maidstona priča o tem, kako so v pokalnem tekmovanju uresničljive tudi najbolj drzne sanje. ''Kar so dosegli naši fantje, ni uspelo nikomur v 127 letih. Pisali smo zgodovino. Čarovnija pokala FA je še kako oživela,'' je dejal Elokobi, ki po dvoboju ni skrival solza sreče. Pred tekmo je navijačem v družbi nogometašev pred stadionom v Ipswichu v čustvenem nagovoru dejal, kako bodo pokazali vse, kar znajo, skušali uživati v dvoboju in verjeli v čarovnijo pokala FA.

Trener George Elokobi in njegov nagovor navijačem:

Danes bodo izvedeli ime tekmeca v osmini finala. Morda bo to celo branilec naslova Manchester City, kdo ve. Bo po četrtoligašu, tretjeligašu in drugoligašu napočil čas še za dvoboj s prvoligašem?