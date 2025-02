Kluba iz Manchestra sta zdaj favorita za najstarejšo lovoriko

Na angleških nogometnih zelenicah se do ponedeljka igrajo tekme pokala FA. V igri za najstarejšo nogometno lovoriko je še 16 ekip, v prejšnjem krogu je izpadlo nekaj velikanov, Liverpool, Tottenham in Chelsea. Največ možnosti imajo tako zdaj Manchester City, Manchester United in Aston Villa. Zadnja v petek zvečer igra s Cardiffom, sinjemodri v soboto gostijo Plymouth, rdeči vragi pa v nedeljo Fulham.