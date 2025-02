Haaland po poškodbi zadel za zmago, Liverpool še povišal prednost

Liverpool ima deset krogov pred koncem sezone trinajst točk prednosti pred Arsenalom, ki je po porazu doma v prejšnjem krogu zgolj remiziral 0:0 v Nottinghamu. Za Liverpool sta zadela Dominik Szoboszlai in Alexis Mac Allister. Liverpool je bil nazadnje prvak 2019/20, pred tem pa davnega 1989/90. Z dvajsetim naslovom bi se na vrhu klubov po številu naslovov izenačil z Manchestrom Unitedom. Arsenal jih ima 13, Manchester City pa deset.

Glede na to, da je prvo mesto več ali manj oddano, bo v Angliji bolj zanimiv boj za evropska tekmovanja. Tretje mesto je zadržal Nottingham (48 točk), ki za Arsenalom zaostaja šest točk, na četrto mesto pa se je vrnil Manchester City (47). Naslednjih šest ekip ločijo le štiri točke. Chelsea na petem mestu jih ima 46, deseta Aston Villa pa 42. Vmes so Newcastle (44), Bournemouth (43), Brighton (43) in Fulham (42).

Haaland vendarle od prve minute

Erling Haaland je zaradi poškodbe izpustil dve tekmi, a je že nazaj in je v 12. minuti tudi zadel za 1:0. Foto: Reuters Derbi ranjenih se je v sredo zvečer igral v Londonu, kamor je k Tottenhamu prišel Manchester City. Ta je v prejšnjem krogu z 0:2 klonil proti Liverpoolu, ki mu beži že za 20 točk. Še precej bolj za pričakovanji pred sezono zaostajajo nogometaši Tottenhama, ki imajo od tokratnega tekmeca zdaj že 14 točk manj. Težava sinjemodrih je bila poškodba Erlinga Haalanda. To sezono je dal v vseh tekmovanjih že 27 golov, nato pa si je 15. februarja poškodoval koleno na tekmi z Newcastlom. "Počuti se bolje, na zadnjih dveh tekmah pa ni mogel igrati. Bomo videli, če bo jutri lahko," je na torkovi novinarski konferenci dejal trener Pep Guardiola. In Haalanda je tekmo vendarle začel v prvi postavi in v 12. minuti tudi zadel. To je bil edini gol na tekmi, za 14. zmago Cityja.

