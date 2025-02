Liverpool lovi sanjsko prednost, Arsenal navija za nekdanjega trenerja

Danes se bosta v vnaprej odigrani tekmi 29. kroga angleškega prvenstva spopadla Aston Villa in Liverpool. Zakaj je tekma odigrana tako kmalu? Razlog leži v finalu angleškega ligaškega pokala, v katerem se bodo rdeči 16. marca udarili z Newcastlom. Ker sta se velikana iz Birminghama in Liverpoola izkazala v ligi prvakov do te mere, da sta se izognila play-offu za osmino finala, se bosta v otoški poslastici pomerila že danes. Rdeči lahko z zmago na Villa Parku pobegnejo Arsenalu na +10!

Varovanci Arneja Slota lahko izjemno sezono 2024/25 kronajo s številnimi lovorikami. Čez slab mesec, natančneje 16. marca, se bodo na Wembleyju za angleški ligaški pokal pomerili z Newcastlom. Zaradi tega bodo srečanje 29. kroga, ki se bo na Otoku igral tisti konec tedna, odigrali že danes. Gostovali bodo na Villa Parku, kjer bodo imeli opravka z motiviranim tekmecem.

Aston Villa ne more biti zadovoljna s trenutno uvrstitvijo v prvenstvu. Foto: Reuters

Aston Villa, ki jo vodi Španec Unai Emery, ne more biti zadovoljna z uvrstitvijo v prvenstvu. Zaseda šele deveto mesto, hkrati pa ima veliko težav s poškodbami igralcev. Seznam je dolg, na njem pa so Pau Torres, Ezri Konsa, Matty Cash, Ross Barkley, Amadou Onana, Leon Bailey in Boubacar Kamara. Obstaja možnost, da bi se proti Liverpoolu lahko zoperstavila vsaj Cash in Konsa. Gostje, ki lahko z zmago prednost pred Arsenalom povečajo na okroglih 10 točk prednosti (ob tekmi več), bodo nastopili brez Codyja Gakpa in Joa Gomeza. Topničarji bodo tako danes stiskali pesti za svojega nekdanjega trenerja Emeryja, da prekriža načrte vodilnemu klubu.

Unai Emery je v preteklosti vodil tudi londonski Arsenal. Foto: Reuters

Tako Liverpool kot tudi Aston Villa sta se v osmino finala lige prvakov uvrstila neposredno. Tekmeca bosta spoznala v petek.

Preostale tekme 29. kroga angleškega prvenstva bodo 15. in 16. marca ter 16. aprila, ko bo nastopil še Newcastle, drugi inalist angleškega ligaškega pokala.

Angleško prvenstvo, 29. krog (vnaprej odigrana tekma)

Sreda, 19. februar:

Lestvica: