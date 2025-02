Liverpoolu veliki derbi na Etihadu, Haaland v nemilosti Guardiole

Nedelja je v sklopu 26. kroga angleškega prvenstva prinesla veliko poslastico, saj sta se na zadnji tekmi kroga v derbiju udarila Manchester City in vodilni Liverpool. Reds so z zmago z 2:0 prednost pred aktualnimi prvaki povišali na kar 20 točk. Prvi zasledovalec Liverpoola, Arsenal, je z 0:1 klonil proti West Hamu. Derbi je prinesla tudi zadnja sobotna tekma, saj sta se v Birminghamu udarila domača Aston Villa in Chelsea Domači so slavili z 2:1 in zadali udarec četi Enza Maresce. Na uvodni sobotni tekmi sta se Everton in Manchester United razšla z 2:2.

Nedeljski derbi med Cityjem in Liverpoolom je v luči boja za naslov prvaka prinašal ogromno, Reds pa so z zmago prvemu zasledovalcu Arsenalu z odigrano tekmo več zbežali že na enajst točk prednosti.

Liverpool je v srečanje vstopil silovito in povedel v 14. minuti. Pod zadetek, že 25. v sezoni, se je podpisal kdo drug kot Mohamed Salah, asistenco pa je prispeval Dominik Szoboszlai. Ista igralca sta v 37. minuti zamenjala vlogi in poskrbela, da so gostje na odmor odšli z lepo prednostjo.

V drugem polčasu se je med strelce vpisal še Curtis Jones, a njegov zadetek je bil po posredovanju sistema Var razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Tokrat v kadru Pepa Guardiole sploh ni bilo Erlinga Haalanda, ki si je s klopi ogledal že dvoboj lige prvakov med tednom proti Realu. Katalonski strateg namreč ni preveč zadovoljen s fizično pripravljenostjo svojega prvega strelca.

Erling Haaland je med tednom obsedel na klopi, tokrat pa ga sploh ni bilo v kadru meščanov. Foto: Reuters

Poslastica na St. James Parku

Nedeljsko dogajanje sta s pravo poslastico odprla Newcastle in Nottingham Forest, srake pa so na koncu slavile s 4:3. Gostje so že v 6. minuti povedli prek Calluma Hudsona-Odoija, nato pa so domači v razmaku 11 minut zabili kar štirikrat, dvakrat je bil natančen vroči Alexander Isak, ki v tej sezoni naravnost blesti in se je na lestvici strelcev na drugem mestu izenačil z Erlingom Haalandom. Forest je nato v drugem polčasu zabil še dvakrat, vsaj do točke pa največjemu presenečenju prvenstva ni uspelo priti.

Newcastle je v pravi poslastici ugnal Nottingham Forest. Foto: Reuters

Manchester United je pri Evertonu zaostajal z 2:0, a na koncu prišel do točke. Foto: Reuters

Sobotni spored sta na Goodison Parku odprla Everton, ki je pod Davidom Moyesem zbežal iz mest, ki vodijo v drugoligaško tekmovanje, in Manchester United, ki še vedno išče pot iz krize. Po prvem polčasu je kazalo, da se bo ta še poglobila, saj sta za prednost domačih z zadetkoma poskrbela Beto in Abdoulaye Docoure.

A gostje so se vendarle vrnili, ter v drugih 45 minutah prek Bruna Fernandesa in Manuela Ugarteja izid poravnali. Pestro je bilo še povsem na koncu dvoboja, ko so najprej domači dobili enajstmetrovko, a Andy Madley je po ogledu videoposnetka svojo odločitev preklical in ostalo je pri delitvi točk.

Poraz Arsenala in Chelseaja

Spodrsljaj so si privoščili Topničarji, ki so klonili v mestnem obračunu z West Hamom. Goste je v 44. minuti v prednost popeljal Jarrod Bowen, dodatne težave pa je pri lovljenju zadetka Arsenalu povzročil tudi Myles Lewis-Skelly, ki je vstopil v 56. minuti, le 17 minut kasneje pa prejel najprej rumeni, nato pa po po posredovanju Var rdeči karton. Rezultat se ni spremenil in varovanci Mikela Artete so zapravili lepo priložnost, da bi se približali vodilnemu Liverpoolu.

Jarrod Bowen je odločil srečanje na Emiratesu. Foto: Reuters Visoki zmagi sta zabeležila Tottenham, ki je s 4:1 ugnal Ipswich, in Brighton, ki je bil s 4:0 boljši od zadnjeuvrščenega Southamptona. Nove tri točke sta zabeležila še Wolverhampton in Crystal Palace.

V zadnjem obračunu dneva je Chelsea že v 9. minuti povedel prek Enza Fernandeza, a prednosti ni znal zadržati. V drugem polčasu je za preobrat poskrbel Marco Asensio, ki je bil natančen v 57. in 89. minuti, ter Aston Villi zagotovil pomembne tri točke.

Angleško prvenstvo, 26. krog

Petek, 21. februar:

Sobota, 22. februar:

Nedelja, 23. februar:

Lestvica: