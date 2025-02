Takehiro Tomiyasu po operaciji kolena končal sezono

Branilec angleškega nogometnega prvoligaša Arsenala Takehiro Tomiyasu bo po operaciji desnega kolena izpustil preostanek sezone, so danes sporočili kandidati za naslov prvaka. Šestindvajsetletni japonski reprezentant je od poškodbe, ki jo je staknil v predsezoni, za topničarje zbral le en nastop.

"Takehiro Tomiyasu je uspešno prestal operacijo desnega kolena, na katerem je bil operiran prvič že pred sezono," so zapisali pri Arsenalu.

"Kljub začetnemu kirurškemu posegu v avgustu, ki mu je sledila vrnitev k polnim treningom in nastopu kot zamenjava na naši domači tekmi proti Southamptonu oktobra, je imel Tomi še naprej težave s kolenom, kar je povzročilo nadaljnji korektivni kirurški poseg. Zdaj ga čaka okrevanje, ki bo predvidoma trajalo do konca leta."

Tomiyasu je v objavi na Instagramu zapisal: "Pred nekaj dnevi sem imel operacijo kolena in sem že začel rehabilitacijo, da bom lahko spet delal tisto, kar imam najraje. To je bilo zagotovo najtežje obdobje v moji karieri in trajalo bo še malo, a ne bom obupal."

Arsenal je na drugem mestu v prvenstvu premier league, za vodilnim Liverpoolom zaostaja sedem točk. Naslednja tekma ga čaka v soboto z mestnim tekmecem West Hamom na Emiratesu.