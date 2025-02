Lia Apostolovski zaradi poškodbe predčasno končala zimsko sezono

Lia Apostolovski, lani bronasta v skoku v višino na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu in najboljša atletinja lanskega leta v izboru Atletske zveze Slovenije, je zaradi poškodbe predčasno končala zimsko sezono. Štiriindvajsetletna Ljubljančanka si je pred časom poškodovala peto, kar jo je oviralo med nastopi.

"Po posvetu z ekipo zdravnikov sem se odločila, da predčasno končam tekmovalno zimsko sezono. Bolečina v peti me ovira pri nastopih in doseganju forme. Čeprav se je stanje pred začetkom te sezone izboljšalo, se je ob tekmovalnih obremenitvah znova poslabšalo. Zato si bom vzela čas za popolno sanacijo poškodbe in bom potem pričela s pripravami na poletno sezono. V njej bo moj glavni cilj svetovno prvenstvo septembra v Tokiu," je sporočila Lia Apostolovski.

Zadnji nastop je imela 7. februarja, ko je na skakalnem mitingu v nemškem Weinheimu zasedla osmo mesto, preskočila je 1,80 m. Tedaj je povedala: "Po prejšnji temi v Cottbusu se mi je ponovno razbolela peta, ki mi je povzročala težave že v pripravljalnem obdobju. Bolečina se mi na tekmi ni povsem umirila, bolelo me je že med ogrevanjem. To sem skušala odmisliti, ampak potem enostavno na 1,80 m nisem mogla skakati tako agresivno, kot je potrebno."

Apostolovski je lani zasedla šesto mesto ob koncu prestižne diamantne lige, s 26. mestom je ostala brez finala na olimpijskih igrah v Parizu, pred tem je na evropskem prvenstvu v finalu končala na devetem mestu.

Hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja Saše Apostolovskega je 13. februarja lani v Banski Bystrici na Slovaškem z 1,95 metra postavila osebni dvoranski rekord in izenačila svoj najboljši dosežek na prostem iz leta poprej. Na večni slovenski lestvici je pred njo le nekdanja evropska prvakinja Britta Bilač z dvema preskočenima metroma leta 1994.

Apostolovski, ki vadi pod taktirko slovenskega rekorderja v skoku v višino Rožleta Prezlja, je leta 2022 nastopila v finalih tako na SP (12.) kot na EP (7.), predlani pa je svoj dosežek na SP popravila za tri mesta in bila deveta v Budimpešti.

