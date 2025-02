Obe prvouvrščeni finalistki sta bili članici bronaste nemške štafete 4 x 100 m na lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

Petintridesetletna Mihalinec Zidar je za stotinko zaostala za svojim najboljšim izidom sezone.

"Do starta nisem bila prepričana, če bom lahko nastopila, ker mi je zobozdravstvena urgenca v dneh pred nastopom povzročila nemalo težav. Sem tudi malo tvegala. Miting prinaša veliko večje število točk za lestvico kot balkansko prvenstvo, to ima enake kot slovensko prvenstvo, a je bila konkurenca tu veliko večja in je težje priti do ustrezne uvrstitve. S tekom nisem zadovoljna. Na zadnjih dveh tekmah mi je sicer uspelo popraviti start, imam pa težave v srednjem delu, kjer sem danes tudi izgubila finalni nastop," je povedala Mozirjanka in članica ljubljanskega kluba ŽAK.

V zadnjem trenutku je dobila povabilo na ta pomemben miting. "To je bila kar čast, zato sem odpotovala v Nemčijo in ne na predvideno balkansko prvenstvo. Na to tekmo v nemški prestolnici imam tudi lepe spomine, saj sem leta 2021 tu dosegla prvo večjo mednarodno zmago na mitingih," je dodala Mihalinec Zidar, ki bo konec naslednjega tedna nastopila na državnem prvenstvu v Novem mestu.

Preberite še: