Britanska atletinja Keely Hodgkinson, lansko poletje je osvojila olimpijsko zlato na 800 metrov v Parizu, se boji, da bo odsotna približno šest tednov in bo izpustila preostanek dvoranske atletske sezone, ker je utrpela raztrganino stegenske mišice, poročajo britanski mediji. To postavlja pod vprašaj obe veliki dvoranski tekmi marca letos.

Vprašanje je sedaj, če bo lahko nastopila na svetovnem prvenstvu v Nanjingu na Kitajskem in še bolj pred tem na evropskem prvenstvu v Apeldoornu na Nizozemskem, kjer bi branila tretje zaporedno zlato.

Hodgkinson je na prejšnjem dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu osvojila zlato pred srebrno Slovenko Anito Horvat za drugi zaporedni naslov. Lani je v Rimu ubranila tudi evropski naslov na prostem, dvakrat na prejšnjih dveh prvenstvih je bila svetovna podprvakinja, v Tokiu pa je leta 2021 osvojila tudi olimpijsko srebro.

"To ne bi smelo vplivati na mojo sezono na prostem"

Dvaindvajsetletna Britanka bila ta konec tedna že prisiljena odpovedati nastop v Birminghamu, vendar je slikanje z magnetno resonanco razkrilo raztrganino, kar pomeni daljši premor.

"Imela sem zadnji trening, ki je šel zelo dobro. Po treningu pa sem naredila le nekaj korakov, ko sem začutila, kako me vleče v stegenski mišici. Potem so me slikali in razkrili so se raztrganine," je povedala za Sky Sports News.

"Zdaj bom verjetno lahko računala le na sezono na prostem, kar je malo škoda. Stegenske mišice so precej občutljive in z njimi se ne gre igrati. Na žalost še nekaj časa ne bom pripravljena. Do šest tednov pravijo, lahko bi bilo malce hitreje, lahko bi bilo še dlje. A to ne bi smelo vplivati na mojo sezono na prostem," je še dodala Hodgkinson.

Upala je, da bo v Birminghamu izboljšala svetovni dvoranski rekord nekdanje slovenske reprezentantke Jolande Čeplak na 800 m, ki star skoraj 23 let. Čeplak ga je dosegla 2. marca 2002 za zlato na dvoranskem EP na Dunaju (1:55,82).

"Verjela sem, da bi to zagotovo lahko storim. Ta dirka je bila pripravljena dokaj popolno za to. V glavi sem imel samo sliko, kako dobro bi lahko bilo. Res je žalostno in me je poškodba tudi razjezila, saj tega sedaj ne bom mogla narediti," je še povedala Hodgkinson.

