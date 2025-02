Klara Lukan s slovenskim rekordom izpolnila tudi normo za SP

S časom 14:33 je slavila Etiopijka Likina Amebaw, druga pa je bila Nizozemka Diane Van Es, ki je s 14:39 izboljšala evropski rekord. Med atleti je s 13:15 zmagal Isaac Kimeli iz Belgije.

Spet je ostala sama

"Tekla sem več kot pol minute hitreje od svojega prejšnjega rekorda in izpolnila normo za SP. S svojim pristopom in dosežkom sem zelo zadovoljna, saj sem narekovala hiter tempo na čelu od samega starta. Pogoji za tek so bili super. Zanimivo pa je, da se mi na cestnih tekih skoraj vedno zgodi, da nastane med mano in ostalimi razmak in se znajdem 'sama'. Tudi danes je bilo tako, a sem ostala osredotočena in vztrajna. Moj trener Tevž Korent me je v zadnjih mesecih dobro pripravil in grem lahko samozavestno v nadaljevanje sezone," je povedala Lukan.

Zdaj četrta na večni lestvici

Štiriindvajsetletnica je zadnji del priprav na sezono opravila v Ugandi in takoj nato izvrstno začela leto. Na cestnem teku v Valencii je 12. januarja 10 km pretekla v času 31:08 in medtem na polovici proge s časom 15:22 postavila državni rekord.

Tega je tokrat še krepko izboljšala in se je zavihtela na četrto mesto večne evropske lestvice. Z izidom 14:45 bi lansko olimpijsko leto končala kot najboljša Evropejka po izidih sezone na svetu in skupno na 11. mestu, pred njo bi bile le afriške atletinje.

Lukan je absolutna državna rekorderka na večini tekov na daljših razdaljah, v tekih na 2000 metrov (5:40,91), 3000 metrov (8:44,80), 5000 metrov (15:01,37) ter cestnem teku na 5 in 10 km (31:04). Le v teku na 10.000 metrov na stadionu je rekorderka Helena Javornik, ki je na olimpijskih igrah v Atenah tekla 31:06,63.

