Mihalinec Zidar in Demšar sta se dokazala v dvorani

Maja Mihalinec Zidar je najprej tekla v drugi kvalifikacijski skupini in bila po ne najboljšem startu v njej s 7,48 druga za Švedinjo Noro Lindahl (7,40). S tem si je članica ljubljanskega kluba ŽAK že po mestih zagotovila finalni nastop, v treh skupinah pa je si je delila skupno peti čas. Zadnji nastop je Mozirjanka začela obakrat izvrstno, saj so morali prvi start razveljaviti in ponoviti. Tudi nadaljevala je dokaj dobro in za pet stotink zgrešila zmago, ki jo je slavila Kivikas. Tretja je bila Namibijka Beatrice Masilingi s 7,39. Mihalinec Zidar je obenem za 17 stotink zaostala za avtomatično kvalifikacijsko normo (7,20) za nastop na marčevskem dvoranskem evropskem prvenstvu na Nizozemskem.

"V finalu sem vso pozornost posvetila startu, ki mi je na zadnjih tekmah povzročal obilico težav. Ni mi še uspelo povsem, da bi začela, kot znam, sem pa storila pomemben korak v pravo smer. V drugem delu finala nisem odtekla tako dobro, kot denimo v kvalifikacijah. V enem koraku sem se celo malo zapletla. Sem pa zadovoljna z napredkom in ponovnim izboljšanjem položaja na lestvici za marčevsko EP," je pojasnila Mihalinec Zidar.

Filip Jakob Demšar Foto: Peter Kastelic/AZS Tudi Filip Jakob Demšar je tekel v drugi od sicer le dveh kvalifikacijskih skupin na visokih ovirah. Slabo je začel, podrl tudi drugo oviro, preden mu je steklo. Z drugim mestom in 7,93 si je zagotovil finale, skupno je delil peti izid. Pred njim je bil v skupini prvi Finec Santeri Kuusiniemi s 7,87. V finalu je bil Demšar precej bolj suveren, v boj za zmago se sicer ni mogel vključiti, toda zadržal je drugo mesto za pomemben točke za lestvico, ki tudi vodi na EP na Nizozemskem. Normo (7,63) pa je tokrat zgrešil za dve desetinki.

"Drugo mesto je zelo dobra uvrstitev v tej konkurenci in to šele v moji tretji tekmi v sezoni. Zagotovo se bo forma še stopnjevala. Veselim se naslednjih tekem. Čeprav vem, da sem bil blizu izida sezone, bi bilo lahko že v tem teku bolje, če bi danes izboljšal nekaj tehničnih stvari," je sporočil Demšar.

Luka Zupanc je bil osmi v skoku s palico z osebnim rekordom 5,26 metra. Žan Rudolf, četrti slovenski predstavnik, je bil zadolžen za ritem v teku na 800 m. Zupanc je začetno višino, 5,11 m, preskočil v drugem skoku, v prvem pa naslednjo in z osebnim rekordom 5,26 m prevzel vodstvo. Nato je bila naslednja višina že na 5,41 m, na kateri je mladi slovenski atlet tudi končal nastop.