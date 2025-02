Šestindvajsetletnik, ki je osvojil tudi srebro na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu, je bil začasno suspendiran od novembra, potem ko ga je AIU obtožil "manipulacije s krvjo".

"V njegovih vzorcih krvi, odvzetih 20. junija 2023 in med 16. avgustom in 13. septembrom 2023, so bile odkrite nenormalnosti," je v izjavi zapisal AIU.

Komisija za integriteto je tako razveljavila vse njegove rezultate na tekmah med 20. junijem 2023 in 1. novembrom 2024, vključno z njegovim sedmim mestom na lanskih olimpijskih igrah v Parizu.

Ikeda, ki je obtožbe sicer zanikal, se lahko pritoži na Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani.

