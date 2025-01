"Nihče ni neprebojen, ampak on se bolje kot kdorkoli drug spopada s tem pritiskom"

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je po drugem zaporednem slavju na turnirjih za grand slam in ubranitvi naslova na odprtem prvenstvu Avstralije pogled obrnil proti pomembni aprilski prelomnici. Takrat ga namreč čaka zaslišanje in odločitev v zvezi z lanskim dopinškim prekrškom, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Triindvajsetletni letni prvi igralec sveta je v finalu Melbourna s 3:0 v nizih zanesljivo premagal Nemca Alexandra Zvereva, pri tem pa tekmecu ni ponudil niti ene priložnosti za odvzem servisa. Trenutno Južni Tirolec velja za najboljšega in najbolj konstantnega igralca na svetu, kot številka ena je dobil 47 od skupno 50 dvobojev, odkar je 10. junija lani skočil na vrh razpredelnice.

Večino tega časa pa javnost pozna tudi zgodbo o dopinških prekrških, potem ko je bil marca lani dvakrat pozitiven na sicer zelo majhno količino steroida klostebol. Teniška enota za integriteto (Itia) ga je po razlagi o kontaminaciji in krivdi enega od fizioterapevtov, ki ni več del Italijanovega štaba, oprostila po odločitvi neodvisne komisije, primer pa je dolgo časa držala v tajnosti.

Sredi aprila zaslišanje na Casu

Svetovna protidopinška agencija se je pritožila na odločitev ter zahtevala revizijo primera na Mednarodnem športnem razsodišču (Cas), od katerega za Italijana zahteva bodisi eno- bodisi dveletno prepoved igranja. Svetovna protidopinška agencija se je pritožila na odločitev ter zahtevala revizijo primera na Mednarodnem športnem razsodišču (Cas). Foto: Guliverimage

Sinnerja 16. in 17. aprila čaka zaslišanje na Casu. Prvi igralec sveta vseskozi poudarja, da zavestno ni bil v stiku s prepovedanimi substancami in da so sledi klostebola v njegovo telo prišle zaradi pršila za oskrbo rane ter poznejše terapije oziroma masaže, piše AFP.

Sinner je tudi po osvojitvi naslova v Melbournu, drugega zaporednega na OP Avstralije in skupno tretjega v karieri (OP ZDA), zatrjeval, da ima glede tega čisto vest, a ga v ozadju primer ves čas preganja.

"Nihče ni neprebojen, ampak on se bolje kot kdorkoli drug spopada s tem pritiskom"

S tovrstnim pritiskom se Italijan spopada dobro, trenutno je celo v nizu 21 zaporednih zmag. "Nihče ni neprebojen, ampak on se bolje kot kdorkoli drug spopada s tem pritiskom," je dejal njegov trener Darren Cahill.

Foto: Guliverimage Avstralec, ki bo s Sinnerjem deloval le še letos, saj se bo nato upokojil, je nadalje pristavil, da je igranje tenisa Italijanovo varno zavetje. "Igrišče je kraj, kjer počne svoje stvari. Tam pozna stvari, jih razume in v tem je dober. Je na varnem, ko lahko igra tenis," je dodal sloviti avstralski trener.

"To sta turnirja, o katerih vseskozi razmišljam"

V kolikor mu Cas ne bo naložil kazni, Sinnerja v nadaljevanju sezone čakata turnirja za grand slam, na katerih doslej še ni igral v finalu - Roland Garros in Wimbledon. "To sta turnirja, o katerih vseskozi razmišljam," je dejal Sinner o prihajajočih grand slamih na pesku in travi.

"Moraš biti vsestranski. Ni dovolj, da si dober na eni podlagi, temveč moraš biti na dveh, treh. Menim, da lani nisem odigral slabe sezone na pesku in travi. Seveda pa lahko igram bolje, zato bomo videli." Foto: Guliverimage

"Moraš biti vsestranski. Ni dovolj, da si dober na eni podlagi, temveč moraš biti na dveh, treh. Menim, da lani nisem odigral slabe sezone na pesku in travi. Seveda pa lahko igram bolje, zato bomo videli," predaleč v prihodnost ne pogleduje 23-letni Južni Tirolec. Lani je na Rolandu Garrosu izpadel v polfinalu, v Wimbledonu pa v četrtfinalu.

"Na trdi podlagi se počutim udobno, to je moč opaziti. Je pa to dobro spoznanje, saj lahko drugod še napredujem in razrešim uganko. V to bom vložil veliko energije in upam, da se bom tudi na drugih podlagah odrezal bolje," je še dodal Sinner.

Naslednji veliki turnirji za najboljše sledijo v februarju in marcu, ko bodo na vrsti tekmovanja v Rotterdamu, Dohi, Dubaju ter na prvih mastersih sezone v Indian Wellsu in Miamiju. Nato pa se bo karavana na najvišji ravni preselila na evropska peščena igrišča.

Drugi grand slam sezone Roland Garros se bo na pariškem rdečem pesku začel 25. maja.