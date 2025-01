Jannik Sinner se je z osvojenim grand slamom še utrdil na vrhu

Italijanski teniški as Jannik Sinner je ubranil maksimalno število točk ob zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije in ostaja prvi na posodobljeni lestvici ATP. Pred drugouvrščenim Nemcem Alexandrom Zverevom, ki ga je ugnal v finalu Melbourna, ima 3.695 točk naskoka. Sinner je v Melbournu branil dva tisoč točk po lanski zmagi ter jih z naslovom tudi ubranil in ostal pri 11.830 točkah.