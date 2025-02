Armand Duplantis si je vzel dolge počitnice, potem ko je lansko poletje osvojil olimpijsko zlato in dvignil svetovni rekord v skoku s palico na 6,26 m. Za svojo vrnitev na atletska tekmovanje je švedski zvezdnik napovedal izboljšanje rekorda dvoranskega mitinga v Berlinu, ki bo v petek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Leta 2023 je Šved v nemški prestolnici preskočil 6,06 m in meni, da je letos rekord mitinga dosegljiv. "Imam dobre možnosti, da to dosežem jutri, to je moj načrt," je dejal dan pred tekmo.

Duplantis je doslej počival, potem ko je lansko poletje na olimpijskih igrah v Parizu dvignil svoj svetovni rekord v skoku s palico na 6,25 m, nato pa avgusta na mitingu diamantne lige v Chorzowu na Poljskem temu dodal še centimeter. V tem času se je oktobra lani tudi zaročil s švedsko manekenko in vplivnico Desire Inglander.

"Še vedno sem zelo motiviran, plamen še vedno gori v meni. Ne ugasne, strast še vedno gori. Rad bi spet skočil, še vedno sem zelo lačen športnih uspehov," je zagotovil zvezdnik.

Duplantis je edini, ki je na pariških olimpijskih igrah presegel mejo šestih metrov, v drugem skoku je popravil olimpijski, v tretjem pa svetovni rekord.

Njegov trenutni rekord je za 10 cm višji od najvišje letvice, ki jo je kadarkoli preskočil kak drug skakalec s palico; s 6,16 m je to kot drugemu v razvrstitvi na zgodovinski lestvici uspelo Francozu Renaudu Lavillenieju. Tretji je legendarni Ukrajinec Sergej Bubka (6,15 m).

Preberite še: