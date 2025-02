Dva svetovna rekorda Ingebrigtsna, Tina Šutej na stopničkah

Jakob Ingebrigtsen, dvakratni olimpijski prvak, je v Franciji na 1500 m za skoraj sekundo izboljšal dvoranski svetovni rekord, ki ga je na istem prizorišču dosegel leta 2022. Nato pa je nadaljeval in popravil še dosežek, ki ga je pred petimi dnevi na miljo postavil njegov tekmec iz ZDA Yared Nuguse, ki je v New Yorku tekel 3:46,63.

Katie Moon iz ZDA, ki ji lani z drugim mestom v Parizu ni uspelo ubraniti olimpijskega zlata, je v skoku s palico zmagala z najboljšim izidom sezone na svetu 4,83 m. Druga je bila z 4,75 m Britanka Molly Caudery, lanska dvoranska svetovna prvakinja in lani tudi bronasta na evropskem prvenstvu.

V troskoku je tudi z izidom sezone na svetu, 14,62 m, prepričljivo zmagala Kubanka Leyanis Perez Hernandez. Lani je bila srebrna na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu in bronasta leto dni prej prav tako na dvoranskem SP v Beogradu.

Slovenska rekorderka spet izvrstna

Ponovno je bila v izjemni konkurenci izvrstna Tina Šutej. Ni skakala na 4,25 m, na 4,55 m pa je bila uspešna prvič in prišla na čelo. Tam je skupaj s Caudery ostala po novem prvem uspešnem skoku na 4,65 m. Na tej višini je v uvodnem skoku spodletelo Moon, ki je tako nazadovala. A takoj nato je na 4,75 m letvico preskočila prvič tako kot Caudery in skupaj z Britanko prišla na prvo mesto.

Šestintridesetletna Tina Šutej nadaljuje z izvrstnimi dosežki v tej zimi. Foto: Reuters

Šutej je na 4,75 m letvico dvakrat podrla, v odločilnem tretjem skoku ni bila uspešna in je bila tretja. Na tej višini prav tako nista bili uspešni četrta Marie Jolie Bonnin iz Francije in Italijanka Roberta Bruni na petem mestu, ki sta imeli več poprav na prejšnjih višinah. Čehinja Amalie Švabikova, bronasta na dvoranskem EP 2023, pa je letvico prvič podrla in potem ni več skakala in ostala šesta.

Šestintridesetletna Šutej nadaljuje z izvrstnimi dosežki v tej zimi, ko se je vrnila po lanskih velikih težavah s poškodbami. Druga je bila že na zlati svetovni seriji v nemškem Karlsruheju 7. februarja. Preskočila je 4,70 m, kar je ta čas peti izid sezone na svetu. Zmagala je Caudery s 4,75 m.

To je bila tretja tekma zime za Ljubljančanko, ki je s 4,82 m absolutni slovenski rekord dosegla 2. februarja 2023. Na svojih prvih dveh tekmah v tej sezoni pa je prepričljivo zmagala. V Ostravi je 4. februarja prav tako na mitingu zlate serije s 4,70 m izpolnila normo za dvoransko evropsko prvenstvo na Nizozemskem. Šutej je pred tem 25. januarja v francoskem Rouenu prav tako prepričljivo zmagala s 4,66 m.

Članica celjskega Kladivarja je zaostala za avtomatično normo za letošnje svetovno prvenstvo na prostem (4,73 m) septembra v japonskem Tokiu, prav takšna pa je tudi nastop na dvoranskem svetovnem prvenstvu konec marca v kitajskem Nanjingu. A jo ima že za dvoransko EP, ki bo od 6. do 9. marca v Apeldoornu.

neja Filipič: Danes res ni bil moj dan. Foto: Guliverimage

Neja Filipič ni imela dneva

"Danes res ni bil moj dan. Naslednjo priložnost bom imela v soboto v Lyonu," je bila kratka Neja Filipič. Začela je s 13,65 m in bila po prvi seriji četrta. Po neveljavnem skoku v drugi seriji je tudi v tretji in četrti prestopila ter nazadovala na peto in šesto mesto. S 13,64 m v petem poskusu ni napredovala, tekmovanje je zaključila s četrtim neveljavnim skokom.

Za Perez Hernandez je bila s 14,17 m druga druga Kubanka Liadagmis Povea, peta (leta 2021) in četrta (2024) na prejšnjih dveh olimpijskih igrah. Povea je imela doslej v lasti izid sezone (14,57 m). Tretja je bila Francozinja Ilionis Guillaume, bronasta lani na EP v Rimu je skočila 13,98 m.

