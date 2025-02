Tina Šutej druga na zlati svetovni seriji v Nemčiji

Slovenska atletska rekorderka Tina Šutej je za dvoranskem mitingu najvišje, zlate svetovne serije, ki je bila v nemškem Karlsruheju, v skoku s palico preskočila 4,70 m in bila druga. Petja Klojčnik, druga Slovenka na tekmi, pa je narekovala ritem v teku na 800 m za drugi čas sezone pod dvema minutama.

Šutej je po več kot polletnem premoru na tretji tekmi zime zaradi poškodb s četrtim izidom sezone na svetu pokazala zelo dobro formo. Najboljša konkurenca je mitinga bila predvidena prav v skoku s palico, a potem ni nastopila Kanadčana Alysha Newman, bronasta lani na olimpijskih igrah v Parizu.

Zmagala je Britanka Molly Caudery, lanska dvoranska svetovna prvakinja in lani tudi bronasta na evropskem prvenstvu, edina je skočila 4,75 m.

Šutej je izpustila vse tri začetne višine in začela na 4,45 m, kjer pa je letvico prvič podrla, a je bila drugič uspešna in je tedaj delila četrto mesto. Na drugo se je prebila, ko je 4,55 m preskočila prvič. V konkurenci je bilo potem le še pet tekmovalk.

Caudery je 4,65 m prva preskočila v prvem poskusu, Šutej pa tretjič. V drugem skoku je bila že blizu uspeha, v tretjem pa se je s telesom dotaknila letvice, ki se je nevarno majala, ampak nato obstala na stojalu. Za zmago se je pomerila trojica.

Poleg Caudery in Šutej je v konkurenci ostala le še Marie Jolie Bonnin iz Francije, a je na 4,70 m skakala le Ljubljančanka in letvico preskočila prvič ter se prebila na čelo. Na 4,75 m, višini francoskega rekorda, so bile prvič vse tri atletinje neuspešne.

Šutej, ki je s 4,82 m absolutni slovenski rekord dosegla 2. februarja 2023, je letvico tokrat podrla tako kot tudi Francozinja, Caudery pa je bila v tretjem skoku uspešna in s tem slavila na tekmi.

Tina Šutej je pred tem na svojih prvih dveh tekmah v sezoni prepričljivo zmagala. V Ostravi je 4. februarja prav tako na mitingu zlate serije s 4,70 m izpolnila normo za dvoransko evropsko prvenstvo na Nizozemskem. Druga je bila Avstralka Alysha Newman, a le s 4,50 m.

Šutej je pred tem 25. januarja v francoskem Rouenu prav tako prepričljivo zmagala s 4,66 m. Druga je bila Italijanka Roberta Bruni s 4,56 m.

Šestintridesetletna Šutej je v prejšnjih letih osvojila po dve srebrni in bronasti medalji na EP in dvoranskem SP ter četrti mesti na SP na prostem. Na OI lani v Parizu je v finalu zasedla 19. mesto. Četrtič je nastopila na OI ter tretjič v nizu v finalu. Peta je bila na OI v Tokiu 2021, na 11. mestu je končala v Riu de Janeiru leta 2016, 19. je bila, tedaj brez finala, še v Londonu leta 2012.

Članica celjskega Kladivarja je tokrat ponovno za tri centimetre zgrešila avtomatično normo za letošnje svetovno prvenstvo na prostem (4,73 m) septembra v japonskem Tokiu, prav takšna pa je tudi nastop na dvoranskem svetovnem prvenstvu konec marca v kitajskem Nanjingu. A jo ima že za dvoransko EP, ki bo od 6. do 9. marca v Apeldoornu.

