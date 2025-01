Neja Filipič utrujena, a vseeno četrta na močnem mitingu

Neja Filipič je sezono začela v kazahstanski Astani, kjer je 25. januarja na mitingu zlate serije zmagala, čeprav je imela le en veljaven poskus. V tretji seriji so ji namerili 14,05 metra. Tedaj je za 30 cm zaostala za normo (14,35 m) za dvoransko evropsko prvenstvo marca na Nizozemskem.

"Danes sem se ves čas tekme počutila utrujeno, pozna se mi nekoliko še potovanje v Astano. Malo sem se mučila, tudi počutila se nisem tako hitro, kot sem se v Kazahstanu. Težko sem nadzorovala posamezne skoke. Zato sem ponosna, da mi je kljub mojemu počutju v zadnjem poskusu uspelo dobro skočiti," je povedala Filipič.

Tokrat je v Franciji svoj drugi nastop to zimo začela s 13,81 m na tretjem mestu, po neveljavnem drugem poskusu pa je izgubila še eno mesto. Po 13,42 m v tretji seriji je nazadovala na peto mesto in tam ostala po četrtem skoku, ko je bila po prestopu drugič brez izida. V predzadnji seriji, po kateri je bila šesta, je tretjič ostala brez izida. Tekmo je sklenila s 13,94 m in se znova prebila na četrto mesto.

Druga je bila Kubanka Leyanis Perez Hernandez s 14,52 m, lani srebrna na dvoranskem SP v Glasgowu in bronasta leto dni prej prav tako na dvoranskem SP v Beogradu. Pred Filipič je bila še Finka Senni Salminen, ki je bila na tretjem mestu boljša le za centimeter (13,95 m).

Filip Jakob Demšar, drugi slovenski predstavnik na tekmi, je v teku na 60 m ovire v kvalifikacijah v tretji in zadnji skupini zasedel peto mesto in se je s 7,89 sekunde in 14. izidom uvrstil v finale B. V njem je bil četrti s časom 7,80, skupno pa je bil to deseti izid. V finalu A je zmagal Španec Enrique Llopis (7,54), srebrn lani na evropskem prvenstvu v Rimu na 110 m ovire.