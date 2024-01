Čudež, v katerega ni verjel nihče. Le on.

Ne glede na to, ali ga obožujete ali sovražite, je napoved nogometnega stratega Jürgena Kloppa, da se bo poleti po skoraj devetih letih poslovil od Liverpoola, v petek dodobra zamajala nogometni svet. Nemški strateg je na čelu angleškega velikana spisal zgodbo, ki je Anfield v zadnjih letih po dolgem obdobju kriz in težav popeljala nazaj v vrh evropskega nogometa. Ko se je nemški strokovnjak leta 2015 usedel na klop angleškega prvoligaša, je bil ta daleč od obdobja stare slave. Liverpool pred tem kar osem let ni igral v izločilnih bojih lige prvakov, v premier ligi pa je bil v šestih sezonah pred tem le enkrat uvrščen med najboljših pet ekip.

Jürgen Klopp po eni največjih zmag v svoji trenerski karieri maja 2019 Foto: Guliverimage

Zatem je počasi, a vztrajno gradil ekipo, ki je v sezonah, ki so sledile, stopala vse višje in višje. Šestinpetdesetletni strateg je tako v sezonah na čelu kluba iz Anfielda osvojil vse, kar se je praktično osvojiti dalo. Leta 2018/19 je klub po 14 letih popeljal do naslova v ligi prvakov, v sezoni, ki je sledila, je Liverpool po dolgih 30 letih čakanja postal angleški prvak. V vitrine kluba iz mesta Beatlesov pa je pripeljal tudi pokalno lovoriko, z Liverpoolom je postal tudi svetovni klubski prvak, zmagovalec angleškega ligaškega pokala in še bi lahko naštevali. V tem času je karizmatični Nemec, ki je vedno brez dlake na jeziku, z angleškim klubom nanizal številne nepozabne zmage. Četudi ob najavi slovesa ni želel govoriti o najbolj posebnih trenutkih na čelu angleškega kluba, pa verjetno ob omembi teh zagotovo ne bi izpustil nepozabnega polfinala lige prvakov v sezoni 2018/19, v kateri je nato Liverpool postal prvak.

Eden največjih preobratov v karieri Nemca

Poslastica polfinala tistega leta je pripadla Barceloni in Liverpoolu, ki je na povratni tekmi poskrbel za enega največjih preobratov v zgodovini lige prvakov. Katalonska zasedba je takrat na prvi tekmi 2. maja 2019 na Camp Nouu na krilih izjemnega Lionela Messija Liverpoolu prizadejala hudo zaušnico in si pred povratno tekmo priigrala prednost s 3:0. V 26. minuti sta najprej udarila Jordi Alba in Luis Suarez. Prvi je poskrbel za lepo podajo v kazenski prostor gostov, Suarez pa je utekel in žogo pospravil za hrbet Alissona Beckerja. V 75. minuti so gostje doživeli še en hladen tuš. Messi je spet prebil obrambno vrsto gostov, žogo spravil do Suareza, ta je streljal in zadel prečko, žoga se je srečno odbila do Messija, ki je zabil za 2:0. Le nekaj minut kasneje je argentinski čarovnik udaril še s prostega strela in povišal na 3:0. To je bil res nepozaben večer Messija. Izkušeni Argentinec je Liverpool skoraj sam spravil na kolena in mu kljub dobri igri na vročem gostovanju na Camp Nouu razblinil sanje o pozitivnem rezultatu.

Kljub porazu, ki je bil za nemškega stratega najhujši v ligi prvakov, odkar je takrat prevzel Liverpool, je po srečanju hvalil svoje varovance. "Ne preostane nam nič drugega, kakor, da to sprejmemo. Kot trener sem lahko srečen in ponosen na fante. To je bila naša najboljša predstava v ligi prvakov. Ne le v tej sezoni, ampak tudi prejšnji. Izgubili smo z 0:3, a sem zadovoljen, zlasti z načinom, kako smo se zoperstavili takšni ekipi," je takrat dejal Klopp in požel ogromno neodobravanja in posmeha s strani nogometnih navdušencev po vsem svetu.

"Ker je to nogomet, še imamo možnosti, so pa zdaj seveda bistveno manjše, kot so bile pred prvo tekmo," je Nemec še dejal po hudem porazu, verjetno pa si takrat tudi sam niti v sanjah ni predstavljal, kaj bo njegovim varovancem uspelo na povratni tekmi. "Tudi oni so samo ljudje, tudi oni lahko odigrajo slabo tekmo. Tudi oni imajo lahko slab dan, upam, da ga bodo imeli ravno na Anfieldu," je takrat bolj kot ne v šali dejal Klopp, ki pa je ves čas poudarjal, da verjame v svojo ekipo.

Spomin na Istanbul

Liverpool je tako 7. maja 2019 poskrbel za enega največjih preobratov v zgodovini angleškega kluba po letu 2005, ko je v finalu lige prvakov v Istanbulu proti Milanu zaostajal že z 0:3, a do konca tekme izenačil in slavil po izvajanju enajstmetrovk. Nogometaši Liverpoola so na Anfieldu premagali Barcelono kar s 4:0 in se zavihteli v veliki finale.

Liverpoolu so pred povratnim srečanjem nogometni strokovnjaki dajali zelo malo možnosti za napredovanje, sploh zato, ker sta pri rdečih zaradi poškodb manjkala takrat prva zvezdnika Mohamed Salah in Roberto Firmino, a zgodil se je pravi mali čudež. Za rdeče je bil že začetek sanjski. Po hudi napaki Jordija Albe, ki je z glavo podal naravnost na nogo Sadia Maneja, je v nadaljevanju akcije do strela prišel kapetan Jordan Henderson, odbitek vratarja Barcelona Marca-Andreja ter Stegna pa je v prazno mrežo potisnil Divock Origi.

Na začetku drugega dela je trener Liverpoola Klopp iz igre potegnil Andrewa Robertsona in v igro poslal Georginia Wijnalduma, kar se je izkazalo za zadetek v polno, saj je že po desetih minutah igre z dvema zadetkoma šokiral Katalonce. Naprej je udaril po podaji Trenta Alexandra-Arnolda, nato pa natančno na glavo podal še Xherdan Shaqiri. Ko je že kazalo, da se bo tekma prevesila v podaljške, je iz navidez povsem nenevarnega položaja Liverpool udaril še enkrat. Alexander-Arnold je hitro izvedel kot, povsem presenetil obrambo gostov ter podal do povsem samega Origija, ki je zadel še drugič na tekmi in Anfield skupaj s Kloppom poslal v ekstazo.

Veselje Kloppa po velikem preobratu:

"Še sam ne vem, kako nam je uspelo"

"Težko je bilo že premagati Barcelono, verjetno najboljšo ekipo na svetu, kaj šele zadržati mrežo nedotaknjeno. Še sam ne vem, kako nam je uspelo. Zgodilo se je nekaj neverjetnega. Ko je po koncu dvoboja na igrišču od sreče zajokal James Milner, se nas je to zelo dotaknilo. To je čar nogometa. To nam veliko pomeni. Prav vsem. Lahko ste videli, kaj se je dogajalo na stadionu. Na svetu so še pomembnejše stvari od tega, a če ustvariš tako čustveno vzdušje, kot je na Anfieldu, takšno enotnost, pripadnost, potem je to nekaj posebnega. Vse zasluge gredo fantom. To je bila mešanica potenciala in neverjetnega srca. Mešanica, kakršne nisem videl še nikoli prej," je takrat trenerju Liverpoola zmanjkovalo besed, s katerimi bi opisal eno največjih zmag v svoji bogati karieri.

Foto: Guliverimage

"Fantom sem pred tekmo dejal, da smo se znašli pred nemogočo misijo, a da imajo zato, ker so to pač oni, vseeno priložnost. V življenju sem si ogledal ogromno tekem, a se ne morem spomniti, da bi bila kakšna podobna tej," se je smejalo karizmatičnemu Nemcu, ki je z Liverpoolom zatem po zmagi v finalu nad Tottenhamom (2:0) prišel do evropske krone.

Kasneje je Nemec tudi razkril, kaj je pred povratno tekmo dejal svojim varovancem. "Iskreno sem največ govoril o taktiki, a povedal sem jim tudi resnico. Igrali bomo brez dveh najboljših napadalcev na svetu, vsi pravijo, da preobrat ni mogoč. In bodimo iskreni, vse skupaj je na meji mogočega. A ker ste to vi, imamo možnost," je povedal Klopp. "Res sem verjel v to, kar se jim rekel. Ni bilo zaradi njihovega znanja nogometa, temveč zato, kdo so ti fantje kot ljudje. Edino, kar sem jim še rekel, je to, če nam ne bo uspelo, če pademo, naredimo to na najlepši mogoči način," je še dejal Klopp, ki je tisto sezono spisal eno izmed poglavij pravljice, ki ji bo letos pozno spomladi nadel končno ločilo.

Več iz rubrike skok v športno preteklost: