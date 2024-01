Ashleigh Barty je svoj čas dominirala na teniških igriščih. Bila je na vrhuncu, a se je na presenečenje vseh odločila, da se pri 25 letih športno upokoji. Torej pri letih, ki so ponavadi najboljša za igranje vrhunskega tenisa.

Avstralka je v svoji karieri osvojila 15 turnirjev serije WTA v posamični konkurenci, od tega tri turnirje za grand slam, in bila 114 tednov na vrhu lestvice WTA. Poznavalci tenisa so prepričani, da bi lahko v svoji karieri osvojila še veliko več. Danes 27-letna Ash se je odločila za drugo pot.

Foto: Guliverimage

Ashleigh Barty prihaja iz Queenslanda, kjer se je rodila leta 1996. Oče prihaja iz staroselske skupine Ngaragu, mama pa je po njenih starših angleška priseljenka. Tenis je začela igrati pri petih letih in se že v svojih zgodnjih najstniških letih pridružila mladinski sekciji tamkajšnje teniške zveze. Leta 2011 je osvojila mladinski naslov v Wimbledonu. Od takrat je šla njena kariera, s premorom, samo še navzgor.

Presenetila je že, ko je za nekaj časa zamenjala šport

To pa ni bil njen prvi umik s teniških igrišč. Leta 2014, ko je bila stara vsega 18 let, je Bartyjeva že presenetila teniški svet, ko je sporočila, da se za nedoločen čas umika. Kot razlog je navedla stres zaradi igranja po vsem svetu in pritisk javnosti.

A ni zapustila športa. Kmalu po umiku iz teniškega sveta so jo povabili na trening z avstralsko žensko reprezentanco za kriket. Čeprav nikoli prej ni tekmovala v kriketu, je pokazala talent in se odločila, da se mu posveti. Leta 2015 se je celo pridružila profesionalni ekipi Brisbane Heat. Po eni sezoni igranja kriketa se je le vrnila na teniško turnejo WTA.

Odsotnost se ji ni veliko poznala

Odsotnost s teniških igrišč se ji ni prav veliko poznala. Leta 2017 je osvojila turnir v Maleziji, prvega v posamični konkurenci, in sezono končala kot 17. igralka sveta. Leta 2019 ji je uspel prvi veliki met, ko je na OP Francije osvojila svoj prvi turnir za grand slam.

Potem ko je leta 2020 zaradi covida izpustila skoraj vso sezono, ji je leta 2021 uspel še en izjemen uspeh: zmaga v Wimbledonu, na turnirju, ki velja za najprestižnejšega na turneji.

Leta 2022 je na OP Avstralije dominirala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sezono v letu 2022 je začela kot prva igralka sveta in bila na domačem turnirju OP Avstralije tudi prva nosilka. Svojo vlogo je upravičila, saj je dominirala in na poti do zmage ni oddala niti enega niza. Med avstralskimi navijači je poskrbela za teniško evforijo, saj je po 44 letih postala prva avstralska igralka, ki je zmagala na turnirju v Melbournu.

Avstralska evforija se je komaj dobro polegla, ko je sledil nov šok. Dva meseca po domači zmagi na OP Avstralije je Bartyjeva prek družbenih omrežij sporočila, da končuje teniško kariero. Bila je ena redkih igralk, ki je svojo kariero končala v času, ko je bila prva igralka sveta. Pred njo se je za ta korak leta 2008 odločila le še Belgijka Justine Henin.

Njeni uspehi pa niso ostali neopaženi, saj je junija 2022 postala častna članica Reda Avstralije, kar je najvišje priznanje za dosežke v Avstraliji.

Danes uživa v vlogi mame. Foto: Guliverimage

Pogreša predvsem dekleta

V tem času je nekdaj vrhunska teniška igralka postala tudi mama. Na letošnjem OP Avstralije igra kar osem teniških igralk, ki so se na turnejo vrnile po porodu. Bartyjeva je glede svoje morebitne vrnitve dejala, da ji nič ne preprečuje, da bi se vrnila, a tega ne namerava narediti.

Vseeno je priznala, da pogreša nekatere stvari s turneje, predvsem prijateljice. "Pogrešam dekleta, s katerimi smo se v vseh letih povezala, vendar se je veliko mojih najboljših prijateljic že upokojilo in so šle novim dogodivščinam naproti. Vseeno se bomo kdaj dobile in odigrale kakšen dvoboj," je za news.com povedala Bartyjeva, ki uživa tudi v vlogi mame.

"Želim biti zraven pri vzgoji sina Haydna in želim uživati v tem. To je tisto, kar želim delati, to so zdaj moje prioritete. Zelo rada sem mama in nič drugega ne bi počela raje."

Želi, da je denar porabljen na pravi način. Foto: Guliverimage

Pomagati želi s fundacijo

Ash Barty želi v rodnem Queenslandu s fundacijo mladim zagotoviti teniško opremo, mreža pa se bo širila, kolikor bodo dovoljevale finance. "Tako vem, da bo denar porabljen na pravi način in na področjih, ki so mi pri srcu. Želimo zagotoviti loparje, igrišče in nadgraditi objekte," je povedala Bartyjeva in ob tem poudarila, da se fundacija ne bo omejila samo na tenis.

