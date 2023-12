Ronaldo norel od sreče, Oblak skrušeno gledal v tla

Ko je Cristiano Ronaldo pred sedmimi leti in pol z bele točke premagal Jana Oblaka, je norel od sreče, saj je Realu priigral evropski naslov. Od sreče si je slekel dres in proslavljal zadetek, slovenski vratar, ki je izgubil svoj prvi finale lige prvakov, pa ni skrival razočaranja.

Slovenska nogometna reprezentanca je s prebojem na Euro 2024 prekinila dolgoletni niz neuspešnih dokazovanj v kvalifikacijskih ciklusih. Navijači bodo ljubljence, katerih drese tradicionalno krasi podoba Triglava, lahko na velikem tekmovanju spremljali in občudovali prvič po letu 2010. Pa bi lahko leto 2024 poskrbelo še za en mejnik slovenskega nogometa in bi majhna država, prepolna vrhunskih športnikov, končno dočakala tudi trenutek, ko bi se lahko pohvalila z zmagovalcem lige prvakov?

V boju za evropsko krono vztraja tudi Kevin Kampl, ki je z rdečimi biki v ligi prvakov najdlje prišel leta 2020, ko je izgubil v polfinalu. Leipzig, pri katerem se dokazuje tudi Benjamin Šeško, se bo v osmini finala pomeril z madridskim Realom. Foto: Ana Kovač

V boju za evropski naslov vztrajajo še trije Slovenci. To sta Benjamin Šeško in Kevin Kampl, ki branita barve RB Leipziga ter ju v osmini finala lige prvakov čaka zelo zahtevna naloga, saj se bosta spopadla z rekorderjem tekmovanja, 14-kratnim evropskim prvakom Realom. Zanimivo je, da je 20-letni slovenski napadalec v Spotkastu nedavno razkril, kako si želi v karieri obleči prav dres madridskega velikana, s katerim se bo čez nekaj mesecev spoprijel v ligi prvakov.

Svojo priložnost pri naskakovanju evropskega naslova pa čaka tudi Jan Oblak. Nedaven ples kroglic v Nyonu je odločil, kako se bo Atletico za četrtfinalno vozovnico udaril z milanskim Interjem.

Ramos premagal Oblaka, Griezmann zapravil 11-metrovko

Tridesetletni Škofjeločan ima bogate izkušnje z ligo prvakov, v kateri ni manjkalo dosti, da bi šel povsem do konca. Najboljše mu je šlo v sezoni 2015/16, ko je dolgoletni prvi vratar Atletica na poti do finala izločil tudi Barcelono in Bayern ter se nato v sklepnem dejanju, ki so ga prek zaslonov spremljale v živo milijarde nogometnih navdušencev po vsem svetu, pomeril z Realom.

Madridska poslastica je 28. maja 2016 v Milanu postregla z marsičim. Začelo se je po željah belih baletnikov. Real je bil nevarnejši, Jan Oblak je imel veliko dela in se kmalu izkazal z obrambo ob stoodstotni priložnosti Casemira. Slovenski vratar je navduševal med vratnicama, v 15. minuti pa je bil vendarle nemočen, ko ga je z neposredne bližine matiral takratni kapetan Reala Sergio Ramos. Zadetek ne bi smel veljati, saj je angleški sodnik Mark Clattenburg s sodelavci spregledal nedovoljeni položaj španskega branilca. Ker takrat delivcem pravice še ni pomagal sistem VAR, je obveljalo pri vodstvu Reala z 1:0, ki je z omenjenim rezultatom dobil prvi polčas. Oblak je zbral še nekaj posredovanj in pomagal Atleticu, da je po prvem delu zaostajal le za en zadetek.

Sodnik Clattenburg je nekaj let pozneje priznal, kako je med polčasoma na San Siru uvidel, kakšna napaka se mu je pripetila, in zaradi tega poskrbel za kompenzacijo. Na začetku drugega dela je tako nekoliko strogo pokazal na belo točko za Atletico. Rdeče-beli niso izkoristili najstrožje kazni. Antoine Griezmann, ki bo v kratkem postal najboljši strelec v zgodovini kluba, saj se je po dveh zadetkih v mreži Getafeja na večni lestvici izenačil z rekorderjem Atletica, pokojnim Luisom Aragonesom (oba 173 zadetkov), je zatresel prečko.

Belgijec izenačil, Ronaldo odločil zmagovalca

Realu se je nasmihala zmaga po rednem delu, a se Atletico ni predal. Rezervist Yannick Ferreira Carrasco je v 79. minuti izenačil na 1:1. Belgijec je tako prevesil srečanje v podaljšek, v katerem sta mreži ostali nedotaknjeni. V polno ni zadel niti takratni največji superzvezdnik madridskega Reala Cristiano Ronaldo. Vse oči na stadionu so tako ostale uprte v vratarja. Pred Kostaričanom Keylorjem Navasom in Slovencem Janom Oblakom, ki se je izkazal v 120 minutah ter se podpisal pod osem obramb, je bil tako ogromen izziv. O zmagovalcu lige prvakov so namreč odločali streli z bele točke.

Več zbranosti so pokazali varovanci Zinedina Zidana. Bili so nezgrešljivi in polnili mrežo Jana Oblaka, pri Atleticu pa se je zalomilo Juanfranu. Tako se je v peti seriji, Real je takrat vodil s 4:3, ponudila priložnost za končno zmago Cristianu Ronaldu. Portugalec je dočakal trenutek, ki si ga je v idealnem scenariju zamišljal že pred dvobojem. Podobno kot njegovi soigralci je tudi on prelisičil Oblaka s tem, da je poslal žogo v njegov levi kot. Slovenski čuvaj mreže je bil premagan.

Pri nekaterih izvajanjih 11-metrovk je celo nemočno obstal na mestu, kar je čudilo privržence Los Colchonerosov, ko pa ga je premagal še Ronaldo in je bil odločen zmagovalec srečanja, je nekdanji vratar Olimpije in Benfice skrušeno gledal v tla. Ni skrival razočaranja, saj je ostal brez evropskega naslova in s tem zamudil priložnost, da bi postal prvi slovenski nogometaš, ki bi zaigral v finalu lige prvakov ter si nato na glavo nadel evropsko krono.

Oblak: Zmanjkalo nam je malce sreče

Kako se Škofjeločan spominja poraza v Milanu danes? "O tem nisem veliko razmišljal. Prišli smo do finala, ki smo ga nato izgubili. Prišli smo daleč, imeli zelo dobro sezono v ligi prvakov. V četrtfinalu smo premagali Barcelono, v polfinalu Bayern ... Trpeli smo, v finalu pa nam je šlo kar dobro, a žal to ni zadoščalo za zmago. Zmanjkalo nam je malce sreče, izgubili smo po izvajanju 11-metrovk. Tako je pač bilo. Od takrat naprej iščemo novo priložnost za naslov, ki je še nismo dočakali. Upam, da se nam bo še ponudila in da jo bomo izkoristili," je o zapravljeni priložnosti, izgubljenem finalu na San Siru, razmišljal v velikem sobotnem intervjuju za španski športni dnevnik Marca.

Ronaldo je prosil trenerja, da izvaja 11-metrovko kot zadnji

Ronaldo je po zmagovitem zadetku v finalu norel od sreče. Slekel je dres in proslavljal še enega mogočnih dosežkov v že tako bogati in pestri karieri.

"Izvajanje 11-metrovk je vedno loterija. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Pokazali smo, kako pomembno je, da imaš tako izkušeno ekipo, kot je naša. Zadeli smo vseh pet kazenskih strelov. To je bilo nekaj neverjetnega, to je bil fantastičen večer," je po zmagi nad Atleticom poudaril Cristiano Ronaldo za BT Sport Europe. Dodal je tudi, kako se je na dvoboju uresničil njegov načrt, da bi odločil srečanje. "Slutil sem, da bi lahko na tekmi dosegel odločilni zadetek. Zato sem prosil trenerja, da me določi za izvajalca 11-metrovke v zadnji, peti seriji," je še razkril Portugalec, ki je v tisti sezoni dosegel kar 16 zadetkov in se približal absolutnemu rekordu iz sezone 2013/14, ko je bil uspešen kar 17-krat. In tudi takrat je v finalu lige prvakov prekrižal načrte Atleticu!

Leto 2016 je Ronaldu podarilo veliko lepega. Poldrugi mesec pozneje je še enkrat postal evropski prvak, tokrat z reprezentanco. Portugalska je prvič v zgodovini osvojila Euro. Bila je najboljša na tekmovanju, na katerem bo Oblak prvič zastopal barve Slovenije na velikem tekmovanju. Na njem pa namerava prihodnje leto nastopiti tudi Ronaldo. Čeprav bo takrat star že 39 let, zdajšnji zvezdnik bogatega savdijskega kluba Al Nassr ne namerava prenehati z igranjem za izbrano vrsto. Zakaj bi, saj v reprezentanci, kjer že dolgo nosi kapetanski trak, še vedno trese mreže kot za stavo?

