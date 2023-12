Ni mu vseeno za navijače, ki jim bo sreča obrnila hrbet

Zaradi prevelikega zanimanja si vstopnic za Euro 2024 ne bodo mogli zagotoviti vsi Slovenci, ki so zaprosili zanje in bodo sodelovali na žrebu.

Zaradi prevelikega zanimanja si vstopnic za Euro 2024 ne bodo mogli zagotoviti vsi Slovenci, ki so zaprosili zanje in bodo sodelovali na žrebu. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek želi pred začetkom evropskega prvenstva odigrati pet prijateljskih tekem. Za zdaj je uradno potrjena le tista v ZDA, ki bo na sporedu 20. decembra v San Antoniu, na njej pa bodo prevladovali igralci iz 1. SNL.

"To bo miks igralcev iz naše lige in tistih, ki jih klubi iz tujine pustijo na tekmo. Tu mislim zlasti na igralce iz skandinavskih držav. Iz Rusije smo prejeli negativne odgovore," je na prednovoletnem gala večeru Nogometne zveze Slovenije (NZS) pojasnil slovenski selektor in dodal, kako bo na tekmi, ki bo odigrana 20. januarja na stadionu Soldier Field v San Antoniu, iskal igralce, ki bi lahko zapolnili vrzel, če bi v zdajšnjem kadru, ki se je izkazal v kvalifikacijah za Euro 2024, prišlo do nenadejanih težav zaradi poškodb.

V ZDA bodo slovenske barve branili večinoma igralci iz klubov 1. SNL in skandinavskih držav. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Selektor Kek se bo podal v ZDA z jasnim ciljem, da razširi bazo, obenem pa se zahvaljuje vsem slovenskim klubom, da so ugodili njegovi želji in mu dali na razpolago igralce. "S pametno in spoštljivo komunikacijo smo se zelo hitro dogovorili s slovenskimi klubi, čeprav se bo prvenstvo (spomladanski del 1. SNL naj bi se začel 10. februarja 2024, op. p.) začelo relativno hitro. To je tisto, kar nas bo naredilo boljše. Spoštljiva komunikacija," se je selektor Kek zahvalil članom Prve lige Telemach.

Kek: To bi bilo fenomenalno!

Cristiano Ronaldo se s Portugalsko v karieri ni še nikoli pomeril s Slovenijo. Foto: Reuters Marca namerava Slovenija odigrati dve prijateljski tekmi. Ena izmed njih bi zelo izstopala, saj obstaja zelo velika možnost, da bo v Stožice prišla evropska velesila Portugalska. Morda celo s kapetanom, lovcem na rekorde in superzvezdnikom Cristianom Ronaldom! "Čaka se potrditev, usklajujejo se zadeve. Fenomenalno bi bilo v Stožicah gostiti reprezentanco, ki pomeni nekaj. To bi bil lep uvod," bi se zelo razveselil, če bi bil dosežen dogovor s Portugalsko, evropskim prvakom izpred sedmih let.

Obenem se je še pošalil glede slabšega stanja travnate površine, ki je v zadnjem obdobju v Stožicah dvignilo kar nekaj prahu in vprašanj, ter dodal: "Seveda, če bodo v Stožicah kaj poravnali in bo kaj zraslo," je imel v mislih izboljšanje igrišča.

Marca želi Slovenija odigrati še eno tekmo, saj bi rada občutila ritem, ki jo bo spremljal tudi na Euru 2024. Najbližje končnemu dogovoru je možnost gostovanja na Malti, ki bi predstavljala bistveno lažjega tekmeca od močne Portugalske, ki je v kvalifikacijah za Euro 2024 dobila vseh deset tekem.

Zahvala vsem, ki bodo ostali brez vstopnic za Euro

Selektor Kek želi voditi varovance tudi na dveh prijateljskih tekmah v mesecu juniju. Še več, želi si, da bi bile obe tekmi v Stožicah, saj mu ni vseeno za tiste navijače, ki jim bo sreča obrnila hrbet in "na loteriji" ne bodo prejeli vstopnic za ogled tekem na Euru 2024.

Selektor Matjaž Kek bi rad junija v Stožicah odigrali dve prijateljski tekmi. Foto: Reuters

"To bi bila neka zahvala vsem tistim navijačem, ki bodo takrat že vedeli, da ne bodo dobili vstopnice za Euro. Ko govorimo o tej loteriji in žrebih, čutim cmok v grlu," je priznal Mariborčan, ki bo prihodnje leto po dolgem času znova vodil Slovenijo na velikem tekmovanju. Slovenija se bo znašla v skupini z Dansko, Srbijo in Anglijo.

Zajc uspešno operiran, skrbi ga za "Atence"

Miha Zajc po zadnji reprezentančni akciji sploh ni več zaigral za Fenerbahče. Foto: AP / Guliverimage Kar se tiče novosti iz igralskega kadra, je moral v četrtek pod nož Miha Zajc. Izkušeni zvezni igralec Fenerbahčeja od 17. novembra, ko je zaigral v končnici srečanja med Dansko in Slovenijo v Köbenhavnu, ni več stopil na zelenico. "Miha Zajc je bil uspešno operiran v Murski Soboti. Poškodba je bila težja, kot smo se nadejali. Upam, da se bo čim prej vrnil," si selektor Kek želi čimprejšnjega povratka. Podobno velja za obrambni steber, Jako Bijola.

"Gre mu na bolje, pri njem so bili tudi klubski trenerji. Rehabilitacija poteka normalno," je zadovoljen slovenski strateg, manj zadovoljstva pa mu ponujajo zadnje tekme Panathinaikosa, kjer je slovenska trojica Šporar-Verbič-Gnezda Čerin izgubila stik z udarno enajsterico. Na zadnjih tekmah je tako kot edini nekaj drobtinic, v igro je vstopal proti koncu srečanja, dobival le Andraž Šporar.

"Malce me skrbi, kaj se dogaja z našimi v Panathinaikosu. Tisto mi ni najbolj všeč, a neko bazo imamo. Nek temelj je postavljen, bomo morali pa fino delati in modro pristopiti k vsemu, saj je pred nami velik zalogaj," je o nogometnih izzivih, ki jih ponuja leto 2024, spregovoril selektor najuspešnejše slovenske ekipe v tem koledarskem letu, kar je dokazala tudi nagrada na nedavnem izboru Športnika leta.