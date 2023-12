V Stožice prihaja Cristiano Ronaldo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca bi se morala s Portugalci v Stožicah pomeriti že 31. maja leta 2020, saj se je takrat Nogometna zveza Slovenije (NZS) dogovorila za atraktivno srečanje v sklopu praznovanja stoletnice krovne organizacije na Slovenskem, a je takrat tekma zaradi epidemije koronavirusa odpadla.

Zdaj sta se nogometni zvezi Slovenije in Portugalske dogovorili za nov termin, pri NZS novice sicer še niso uradno potrdili, so pa o tem danes poročali pri EkipiSN. Lahko se torej zgodi, da bo marca prihodnje leto v Stožicah na delu Cristiano Ronaldo in številni drugi portugalski zvezdniki. Za obe reprezentanci bo srečanje služilo kot priprava na junijsko svetovno prvenstvo.

Slovenci bodo na Euru nastopali v skupini C skupaj z Dansko, Srbijo in Anglijo, Portugalci pa bodo igrali v skupini F skupaj s Turčijo in Češko.

