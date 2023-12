Izkušeni Italijan ima dovolj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chiellini je konec kariere napovedal konec tedna, ko je v finalu severnoameriške lige MLS z Los Angelesom FC izgubil proti Columbusu.

"To je bilo najlepše in najbolj intenzivno potovanje v življenju," je na družbenih medijih zapisal Chiellini ob videu, v katerem so predvajali vrhunce iz bogate kariere.

"S tabo sem prepotoval enkratno in nepozabno pot. Zdaj pa je čas za nova poglavja, nove izzive in za pisanje novih vznemirljivih strani življenja," je ob slovesu od nogometa dodal Chiellini.

Ta je osvojil devet naslovov italijanskega prvaka z Juventusom, pet pokalnih naslovov, pet italijanskih superpokalov, dvakrat pa je bil finalist lige prvakov. Bil pa je tudi kapetan Italije, ko je ta osvojila naslov evropskega prvaka na Euru 2020.

Kariero je začel pri Livornu, preden se je leta 2005 po sezoni pri Fiorentini, kjer je bil posojen od torinske stare dame, dokončno preselil k Juventusu. Za torinski klub je igral 17 let.

Chiellini je reprezentančno kariero končal lani po 117 nastopih v državnem dresu.

Preberite še: