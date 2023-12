Zgodovinski trenutek nogometnega "palčka" navdušil splet #video

V Franciji so v ponedeljek izžrebali pare 1/32 finala francoskega nogometnega pokala. Nogometaši PSG se bodo v boju za uvrstitev med najboljših 32 ekip pomerili s šestoligašem, ekipo Revela, ki je z odzivom po žrebu, ko so izvedeli, da jih čaka srečanje z bogatimi Parižani, navdušila.

Medtem ko so nogometaši PSG odločeni, da bodo po letu 2021 spet osvojili francoski pokal, je njihova prva ovira na poti do tega šestoligaš Revel. Člani kluba, kjer se z nogometom bolj kot ne ukvarjajo na amaterski ravni, so bili po koncu žreba navdušeni, njihovo navdušenje in proslavljanje pa je danes preplavilo družbena omrežja. Obračun tekmeca čaka v prvem tednu novega koledarskega leta.

Crazy scenes as sixth-tier side US Revel react to drawing PSG in the French Cup 🤩🇫🇷pic.twitter.com/CZ9s4rhk2N — SPORTbible (@sportbible) December 12, 2023

Naslov v francoskem pokalu letos brani Nantes, ki je do zdaj štirikrat osvojil pokalno lovoriko, medtem ko je najtrofejnejša ekipa tekmovanja PSG s 14 naslovi.

