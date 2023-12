Prvenstvo je prekinjeno: nokavtiral je sodnika, oglasil se je tudi turški predsednik #video

Turška nogometna zveza je zaustavila državno prvenstvo najvišje ravni, potem ko se je na ponedeljkovi tekmi prve lige med Ankaragücüjem in Rizesporjem zgodil nasilen napad na sodnika Halila Umuta Melerja. Ob tem je zveza že napovedala tudi najstrožje kazni in za nedoločen čas preložila tekme v vseh ligah.

Turški predsednik je nesrečnega nogometnega sodnika poklical v bolnišnico.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.pic.twitter.com/AA48eARLCZ — Sporx (@sporx) December 12, 2023

"V sodelovanju z državo so proti odgovornim za ta nehumani napad uvedeni vsi kazenski postopki, ki si jih zaslužijo. Odgovorni klub, predsednik kluba, njegovi menedžerji in vsi krivci, ki so napadli Halila Umuta Melerja, bodo kaznovani najstrožje, kar je mogoče," so sporočili iz turške zveze.

V ponedeljek zvečer so se po omenjeni tekmi vrstile divje scene. Glavnega sodnika je obkrožilo več ljudi, ga napadlo, vključno s predsednikom Ankaragücüja Farukom Koco. Na posnetkih je videti, kako Koca s pestjo udari sodnika v obraz. Meler se je zgrudil na tla, medtem ko so ga drugi brcali.

Velika podrška za suca fifine značke Halila Umuta Melera, dokaz kako sudački kruh ima mnogo kora. Možemo se slagati s odlukama ili ne, ali dizati ruku na nekoga je čin kojim dotakneš samo dno https://t.co/Yg9BuadkJE — Ivan I. (@IvanIvo995) December 11, 2023

Rizespor je v sedmi minuti sodnikovega dodatka izenačil na 1:1. Po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu so policisti že aretirali Koco in še dva osumljenca.

Po škandalu se je oglasil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. "Šport pomeni mir in bratstvo. Šport je nezdružljiv z nasiljem. Nikoli ne bomo dovolili nasilja v turškem športu," je zapisal Erdogan na novičarski platformi X in nogometnemu sodniku zaželel hitro okrevanje.

V turški zvezi so še zapisali, da so nenehne kritike sodnikov pripeljale do tega izbruha nasilja. "Vsakdo, ki je ciljal na sodnike in spodbujal zločine proti sodnikom, je sokriv za to gnusno dejanje. Neodgovorne izjave predsednikov klubov, menedžerjev, trenerjev in televizijskih komentatorjev so tlakovale pot temu podlemu napadu."