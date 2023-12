Anglež znova na seznamu poškodovanih

Za Jamesa, ki je odigral 16 tekem za angleško reprezentanco, je to 11. poškodba v zadnjih treh sezonah, v tem času je izpustil 53 tekem svojega kluba.

Štiriindvajsetletnik se je poškodoval ob nedeljskem porazu Chelseaja proti Evertonu (0:2). Na isti tekmi sta se poškodovala tudi Marc Cucurella in vratar Robert Sanchez.

Chelsea ima v zadnjih mesecih ogromno težav s poškodbami, na lestvici pa zaseda vsega 12. mesto.

James je v zadnjih letih izpustil tudi številne reprezentančne akcije, bori pa se tudi za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji prihodnje poletje.

Tam bo Anglija igrala v skupini C s Slovenijo, Dansko in Srbijo. Dvoboj med slovensko in angleško izbrano vrsto bo na vrsti za konec skupinskega dela, in sicer 25. junija v Kölnu.

