Nogometaši Evertona, ki jih je zveza zaradi finančnih nepravilnosti kaznovala z odvzemom deset točk, so v obračunu z močnim Newcastlom dokazali, da jim ta odločitev ni vzela volje. Namesto da bi bili v sredini lestvice in varni v boju za obstanek, se sicer nahajajo na dnu, a se niso predali, za kar jih je tekma nagradila.

Do zmage so prišli v zadnjem delu obračuna. Do 79. minute golov še ni bilo, nato pa je zadel Dwight McNeil, njegovo delo pa sta samo še nadgradila Abdoulaye Doucoure in Beto. Klub iz Liverpoola je s tremi točkami napredoval na 17. mesto, ki zagotavlja obstanek, Newcastle pa je izgubil stik s samim vrhom, za vodilnim Arsenalom zdaj zaostaja za deset točk.

Christian Romero je popeljal Tottenham v vodstvo v 12. minuti, v drugem polčasu pa je sledil preobrat West Hama. Foto: Reuters

Zaostanek za najboljšimi je povečal tudi Tottenham, ki je v londonskem obračunu z 1:2 izgubil proti West Hamu in tako zamudil priložnost, da se točkovno izenači s četrtouvrščenim Manchester Cityjem. Cristiano Romero ga je v 11. minuti povedel v vodstvo, toda gosti so nato poskrbeli za preobrat, gola sta dosegla Jarrod Bowen ter James Ward-Prowse.

City izgubil v Birminghamu in padel na četrto mesto

Liverpool je z goloma Virgila van Dijka (37. minuta) in Dominika Szoboszlaija (94.) premagal Sheffield United in ohranil stik z vodilnim Arsenalom. Za Topničarji zaostaja dve točki.

Manchester City je izgubil z Aston Villo, Manchester United pa je premagal Chelsea. Meščane je pokopal zadetek Leona Baileyja v 74. minuti dvoboja na Villa Parku v Birminghamu. Aston Villa ostaja tretja na premier ligaški lestvici in ima dve točki zaostanka za Liverpoolom. City je četrti s 30 točkami.

Aston Villa je na Villa Parku nadigrala Manchester City. Foto: Reuters

Manchester United je z 2:1 premagal Chelsea. Bruno Fernandez je sicer že v deveti minuti zastreljal enajtmetrovko, domače pa je v vodstvo deset minut kasneje popeljal Scott McTominay. Še pred koncem prvega polčasa so Londončani izenačili prek Cola Palmerja, zmagoviti gol za domače pa je v 69. minuti zabil McTominay, nesporni junak spopada na Old Traffordu.

Arsenal do zmage v 97. minuti

Gabriel Martinelli je za vodstvo Arsenala zadel v 20. minuti. Nekaj minut pozneje je bilo 1:1. Foto: Reuters Trener Arsenala Mikel Arteta je svaril, da tekma z Lutonom nikakor ne bo lahka. Luton je bil na 17. mestu (imel je dve zmagi, tri remije, devet porazov), a gre za novinca v premier ligi, ki se je med angleško elito vrnil po 32 letih. V tistem obdobju je premagoval topničarje. "Zaslužijo si spoštovanje že za lanske dosežke, tudi letos igrajo zelo tesne tekme. To bo za nas napeta in težka tekma." Pohvalil je tudi trenerja Lutona Roba Edwardsa. "Mislim, da so res dobra ekipa, da so njihovi rezultati malo zavajajoči."

Kai Havertz je zadel za 3:3. Foto: Reuters In res je Luton povzročil nemalo težav vodilni ekipi lige. Ta je z golom Gabriela Martinellija sicer povedla v 20. minuti, a je že pet minut pozneje Gabriel Osho zadel za izenačenje. Z golom Gabriela Jesusa so topničarji na glavni odmor le odšli s prednostjo 2:1. Nato pa preobrat na začetku drugega polčasa, ko sta za vodstvo domačih s 3:2 zabila Elijah Adebayo in Ross Barkley. A so vodstvo zadržali samo za tri minute. Kai Havertz je v 60. minuti zatresel njihovo mrežo za 3:3. Nato več kot pol ure zadetka nismo več videli. In ko smo že mislili, da bo Luton vzel veliko točko, je v 97. minuti za zmago gostov po podaji iz kota z glavo zadel Declan Rice. Enajsta zmaga Arsenala, ki bo tako ostal na prvem mestu.

Angleško prvenstvo, 15. krog:

Torek, 5. december:

Sreda, 6. december:

Četrtek, 7. december:

Lestvica: