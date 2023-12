Prva trenerska žrtev v premier ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je dejal šef kluba Stephen Bettis, je moštvo potrebovalo vzgon v bitki za obstanek. Heckingbottom je sicer prvi odpuščeni trener v elitni angleški ligi po 11 porazih na 14 tekmah.

Kmalu po odslovitvi Heckingbottoma so v klub pripeljali Wilderja, ki je podpisal pogodbo do 2025. Wilder je ekipo vodil že leta 2016, leta 2021 pa sta se z njim razšla. Po tem je vodil še Middlesbrough in Watford.

Sheffield United je po 14 krogih na zadnjem mestu elitne angleške lige, ima zgolj eno zmago in pet točk.

Preberite še: