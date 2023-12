Nore številke, za televizijske pravice skoraj osem milijard evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo elitne angleške nogometne lige je v ponedeljek sklenilo 7,81 milijarde evrov vreden posel za prodajo domačih televizijskih pravic, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za štiriletno pogodbo, ki bo v veljavo stopila od sezone 2025/26. Dosedanji posel je po poročanju angleških medijev vreden 5,83 milijarde evrov za obdobje treh let in vključuje predvajanje 200 tekem na sezono.

Kot doslej se je vodstvo premier league dogovorilo z več različnimi ponudniki telekomunikacijskih storitev na Otoku, dogovor pa označilo za "največji posel o športnih medijskih pravicah v Veliki Britaniji".

Sky Sports in TNT Sports sta obdržala dosedanje pravice do prikazovanja tekem v živo, medtem ko Amazon ne bo del novega posla. V dosedanjem ima pravico do prenosov 20 tekem na sezono.

Po novem dogovoru bo Skyu pripadlo 215 prenosov, TNT pa 52, BBC Sport pa bo še naprej predvajal vrhunce dvobojev v svoji oddaji Tekma dneva.

V tej sezoni brani naslov angleškega prvaka Manchester City s trenerjem Josepom Guardiolo in najboljšim strelcem Erlingom Haalandom. Foto: Reuters

Vodstvo premier league si je sicer zagotovilo štiriodstotno povečanje vrednosti televizijskih pravic, a bodo ponudniki televizijskih storitev ob povečanju števila prenosov plačevali manj za posamično tekmo.

Dokaz veličine tekmovanja

"To je dokaz veličine tekmovanja za naše klube, igralce, trenerje, ki še naprej zagotavljajo najbolj konkurenčen nogomet na svetu na polnih stadionih z navijači. Ti vsak teden ustvarijo vzdušje brez primerjave," je ob sklenjenem poslu dejal izvršni direktor lige Richard Masters.

"V zadnjih sezonah smo uživali v rekordnem občinstvu ter obiskanosti in vemo, da bodo nenehne inovacije televizij spodbudile še več ljudi h gledanju in spremljanju tega tekmovanja," je še dodal Masters.

Vodstvo lige je prvič po letu 2018 ponudilo priložnost domačim ponudnikom za zagotovitev televizijskih pravic, saj je trenutni dogovor zaradi pandemije novega koronavirusa podaljšala za dodatne tri sezone. Foto: Reuters

Vodstvo lige je prvič po letu 2018 ponudilo priložnost domačim ponudnikom za zagotovitev televizijskih pravic, saj je trenutni dogovor zaradi pandemije novega koronavirusa podaljšala za dodatne tri sezone.

Dogovor bo zaradi donosnejših pogodb o domačih in mednarodnih televizijskih pravicah ohranil finančno prednost, ki jo imajo klubi angleške lige pred svojimi evropskimi tekmeci, še piše AFP.

Mednarodne pravice za angleško prvo ligo so lani prvič presegle vrednost domačih pravic in naj bi med letoma 2022 in 2025 prinesle 6,18 milijarde evrov.