Haaland na domači tekmi izgubil živce zaradi sodnika. Bo sledila kazen? #video

Razburljivo nedeljsko srečanje na Etihadu se je razpletlo brez zmagovalca, a kaj lahko bi bilo drugače. Napadalcu Manchester Cityja Jacku Grealishu se je globoko v sodnikovem podaljšku ponujala stoodstotna priložnost za zadetek gostiteljev za 4:3, a je sodnik napad prekinil in žogo vrnil na mesto prekrška, ki ga je nad Erlingom Haalandom izvedel branilec Spursov Emerson Royal.

Odziv Haalanda na omrežju X:

Sodnikova poteza je močno razburila gostitelje, saj je sodnik po prekršku najprej nakazal, da se igra nadaljuje, potem pa je odločitev spremenil. Haalanda je njegova poteza močno razburila. Najprej se je verbalno znesel nad sodnikom in prejel rumeni karton, pozneje pa na omrežju X objavil posnetek spornega dogajanja in dopisal WTF (okrajšava za besedno zvezo Kaj za vraga) ter s tem globalni javnosti dal vedeti, kaj si misli o sodniški odločitvi.

"Tudi sodnik bi bil, če bi igral za Man City, danes razočaran," meni strateg Pep Guardiola:

Pep Guardiola reacts to Erling Haaland going on Twitter after the game saying ‘WTF’:🗣️



“Even if the referee played for Manchester City, he’d be disappointed, that’s for sure.” #MCFC pic.twitter.com/bnxjUWNd4r — Players Sayings (@PlayersSayings) December 4, 2023

Angleški mediji danes poročajo, da bo Angleška nogometna zveza Norvežana zaradi objave na družbenih omrežjih najverjetneje kaznovala. S spotakljivo objavo na družbenih omrežjih je namreč prekršil pravilo E3.1, ki ureja področje komentiranja na družbenih omrežjih.

Omrežje X je danes polno domislic na račun besnega Haalanda:

