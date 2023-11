Vredni več kot pol milijarde evrov, a se jim je v nasprotju s Slovenijo zalomilo

Minilo je obdobje, ko je podobne enajsterice najboljših nogometašev, ki si niso priigrali nastopa na velikem tekmovanju, sestavljal tudi Jan Oblak. Kapetan slovenske reprezentance je uresničil otroško željo in se s Slovenijo uvrstil na Euro 2024. Že zdaj pa je jasno, da na spektaklu v Nemčiji ne bo številnih izjemnih nogometašev. Pri ESPN so sestavili najodmevnejšo enajsterico, v kateri izstopa norveški kralj strelcev Erling Haaland, skupna vrednost ekipe pa presega polovico milijarde evrov.

Prejšnji teden je postregel z novo pravljico slovenskega reprezentančnega nogometa. Kekova četa se je po zmagi nad Kazahstanom, ki jo je v Stožicah pozdravilo rekordno število gledalcev, uvrstila na prvo veliko tekmovanje po letu 2010. Nastopila bo na evropskem prvenstvu v Nemčiji, imena tekmecev v skupinskem delu pa bo izvedela v soboto, ko se bo ob 18. uri v Hamburgu začel ples kroglic. Za zdaj je znanih že 21 udeležencev Eura 2024.

Euro brez številnih Vikingov, ki blestijo na Otoku

Ne le Haaland, v angleškem prvenstvu močno izstopa tudi kapetan norveške reprezentance Martin Odegaard, ki mu gre odlično z Arsenalom. Foto: Guliverimage Prav toliko je tudi reprezentanc, ki so po skupinskem delu kvalifikacij ostale brez vseh možnosti za preboj na zaključni turnir. Iz boja za Euro 2024 je tako že izpadlo 21 reprezentanc. To so Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Ciper, Črna gora, Ferski otoki, Gibraltar, Irska, Kosovo, Latvija, Liechtenstein, Litva, Malta, Moldavija, Norveška, San Marino, Severna Irska, Severna Makedonija in Švedska. Prevladujejo manjše države, ki v evropskem nogometu ne pomenijo veliko, med njimi pa so tudi nekatere izbrane vrste, v katerih ne manjka zelo kakovostnih igralcev, ki so že dolgo dodana vrednost v klubskem nogometu.

V tem pogledu izstopajo zlasti Norveška, Švedska in Irska. Nogometni svet bo prihodnje leto v Nemčiji najbolj pogrešal Erlinga Brauta Haalanda, ki je bil vajen polniti mreže tekmecev na največjih nemških stadionih. To je počel v dresu Borussie Dortmund, zdaj, ko zastopa barve Manchester Cityja in z njim osvaja lovorike kot po tekočem traku, pa je ostal brez možnosti, da bi kariero oplemenitil še z nastopom za Norveško na Euru. Podobno velja za njegovega soigralca, kapetana Norveške Martina Odegaarda, sicer pa dokazanega asa Arsenala.

Slavje Benjamina Šeška po lanskem spektakularnem zadetku na Švedskem. Slovenija je remizirala v Skandinaviji in si s tem v ligi narodov izbojevala obstanek v ligi B, Švedi, ki so nato ostali še brez Eura 2024, pa bodo v prihodnji izvedbi lige narodov primorani nastopati v ligi C. Foto: AP / Guliverimage

Na Otoku gre odlično tudi švedskemu napadalcu Alexandru Isaku, ki z Newcastlom nastopa v ligi prvakov, z reprezentanco pa je dosegal preskromne rezultate, da bi lahko še računal na Euro 2024. Tako Norveška kot tudi Švedska sta namreč ostali brez popravnega izpita. Lani sta v ligi narodov nastopili v skupini s Srbijo in Slovenijo. Norvežani so potegnili krajšo v boju s Srbi za prvo mesto, Švedi pa so po domačem remiju s Kekovo četo, Benjamin Šeško je na dvoboju prispeval enega najlepših slovenskih zadetkov v obdobju državne samostojnosti, končali na dnu razpredelnice in v ligi narodov izpadli med "tretjeligaše".

V napadu Irec, Norvežan in Šved

Stefan Savić in Jan Oblak sodelujeta v obrambi Atletica že vrsto let. Foto: Guliverimage Pri ESPN so sestavili ekipo najboljših nogometašev, ki jih prihodnje leto ne bo v Nemčiji. Po ocenah Transfermarkta znaša skupna vrednost omenjene enajsterice kar 517 milijonov evrov. Več kot tretjino zneska je vreden Haaland, v ekipi pa se je poleg reprezentantov Švedske, Norveške, Irske in Severne Irske znašel tudi izkušeni Črnogorec, dolgoletni branilec madridskega Atletica in Oblakov soigralec Stefan Savić.

Do letos sta z Janom Oblakom delila podobno usodo, saj se njuni reprezentanci nista uvrščali na velika tekmovanja, tokrat pa je 30-letnemu Škofjeločanu uspel veliki met, tako da bo lahko prihodnje leto uresničil sanje in izkusil, kako je nastopiti na evropskem prvenstvu, kjer bo zanj na tribunah pesti stiskalo vsaj deset tisoč rojakov.

Pri ESPN so v obrambno vrsto manjkajočih nogometnih zvezdnikov na Euru 2024 uvrstili tudi izkušenega kapetana Severne Irske Jonnyja Evansa, ki je letos tekmoval prav v kvalifikacijski skupini H, kjer je šlo imenitno Sloveniji. Branilec Manchester Uniteda je na gostovanju v Ljubljani izgubil z 2:4, zatresel pa obe mreži. Tako lastno kot tudi tisto, ki jo je branil Oblak.

Enajsterica najboljših nogometašev, ki jih ne bo na Euru 2024: Caoimkih Kelleher (Irska/Liverpool - 15 milijonov evrov*), Victor Lindelöf (Švedska/Manchester United - 18*), Stefan Savić (Črna gora/Atletico Madrid - 6*), Jonny Evans (Severna Irska/Manchester United - 2*), Emil Krafth (Švedska/Newcastle - 3*), Dejan Kuluševski (Švedska/Tottenham - 50*), Martin Odegaard (Norveška/Arsenal - 90*), Anthony Elanga (Švedska/Nottingham Forest - 18*), Evan Ferguson (Irska/Brighton&Hove Albion - 65*), Erling Haaland (Norveška/Manchester City - 180*), Alexander Isak (Švedska/Newcastle - 70*). *Ocena tržne vrednosti na Transfermarktu, izražena v milijonih evrov.

Kaj bo prinesel play-off?

Kapetan poljske reprezentance Robert Lewandowski bo moral, če želi nastopiti na Euru 2024, v play-offu preskočiti še dve oviri. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Zadnji trije udeleženci Eura 2024 bodo znani šele konec marca. V boj za zadnje tri vstopnice se podaja 12 ekip. Ko bodo končane dodatne kvalifikacije, obstaja možnost, da bi se na seznam največjih manjkajočih zvezdnikov EP 2024 uvrstilo še nekaj zelo znanih in kakovostnih nogometašev. To bi na primer lahko bili Robert Lewandowski (Poljska/Barcelona), Edin Džeko (BiH/Fenerbahče), Mihajlo Mudrik (Ukrajina/Chelsea), Khvicha Kvaratskhelia (Gruzija/Napoli), Oleksandr Zinčenko (Ukrajina/Arsenal), Wojciech Szczesny (Poljska/Juventus), Lukaš Hradecky (Finska/Bayer Leverkusen) in podobni, kar samo priča o tem, kdo vse bi lahko prihodnje leto spremljal Euro 2024 zgolj kot gledalec, pa čeprav Evropska nogometna zveza (Uefa) že dalj časa omogoča tekmovalni model, po katerem lahko na Euru nastopi slaba polovico vseh članic evropske nogometne družine. Kar 24 od 55.

A tudi to ni zadoščalo, da bi na Euru lahko nastopil Haaland. Norvežana in omenjeno druščino igralcev, ki so po kvalifikacijah ostali brez vseh možnosti za nastop na Euru 2024, čaka naslednja priložnost za dokazovanje na velikem odru v kvalifikacijah za SP 2026.