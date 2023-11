Legendarni Francoz poniževalno o slovenski reprezentanci

Da bo debata med Francozoma na RMC tekla v tej smeri, je zakuhala rekordno visoka zmaga Francije nad Gibraltarjem (14:0). Christophe Dugarry poudarja, da se je bo nogometna javnost spominjala le kot anekdoto. "To je resnično rekord, a so takšne tekme brez koristi. Na njih se igralci utrudijo, nekateri izmed njih pa tudi poškodujejo. Utrujen sem od spremljanja takšnih tekem. Tisto med Francijo in Gibraltarjem sem si ogledal, ker je to moj posel, a obstaja veliko ekip, ki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo nimajo kaj početi," je brez dlake na jeziku začel naštevati izbrane vrste, ki ga v kvalifikacijskem ciklusu milo rečeno niso navdušile.

"V kvalifikacijah sem gledal tekmo za tekmo reprezentanc, kot so Gruzija, Estonija, Azerbajdžan, Črna gora, Litva, Slovenija, Kazahstan, San Marino, Moldavija, Albanija, Malta, Severna Makedonija, Kosovo, Andora, Armenija ... Vse omenjene reprezentance so nekoristne in jih nikoli več ne bi smeli gledati," je bil nenavadno oster in neprizanesljiv do številnih članic evropske nogometne družine.

Slovenska nogometna reprezentanca si je v ponedeljek zagotovila nastop na Euru 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Njegove besede danes ostro odmevajo v Sloveniji in sosednjih državah. Naštel je namreč 15 držav, med njimi tudi nekaj nogometnih palčkov – najbolj je zavzdihnil ob omembi San Marina, uradno najslabše reprezentance na svetu –, a je, presenetljivo, med omenjene države prištel tudi dve udeleženki Eura, Albanijo in Slovenijo! Zadnja je v kvalifikacijski skupini zbrala toliko točk kot Danska, njene barve pa brani veliko nogometašev, ki tudi v klubskem svetu spadajo med boljše v Evropi in nastopajo v najmočnejših tekmovanjih.

Besede Dugarryja bi lahko v strokovnem štabu Slovenije uporabili kot motivacijsko sredstvo pred naslednjimi izzivi, zlasti nastopom na Euru. Če bi ples kroglic 2. decembra v Hamburgu Slovenijo v skupini povezal s Francijo, bi bila motivacija Kekove čete, da dokaže nasprotno od tega, kar misli Dugarry, še toliko večja.

Christophe Dugarry je leta 2018 na ekshibicijski tekmi znova združil moči z Zinedinom Zidanom. Foto: Guliverimage

Dugarryjeve besede so tudi svojevrstna kritika Evropske nogometne zveze (Uefa), ki dopušča tekmovalni ustroj s 24 udeleženkami. Leta 1992, ko je bila najboljša Danska, je na prvenstvu stare celine igralo le osem reprezentanc, vse do leta 2016 pa veljal model s 16 državami. Prihodnje leto, ko bo Euro gostila Nemčija, se bo tretjič zapored za evropsko krono potegovalo 24 ekip, med njimi pa bo prvič, odkar na prvenstvu nastopa tako veliko reprezentanc, tudi Slovenija.