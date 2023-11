Nekdanji reprezentant zlate generacije izpostavil le eno ime

Slovenski nogometaši so v ponedeljek z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo 2024 uresničili velike sanje celotne nogometne Slovenije. Po dolgem času je Slovenija v ponedeljek zvečer dihala kot eno in se na koncu veselila osvojitve zaslužene vozovnice v Nemčijo. Med tistimi, ki so z navdušenjem pospremili uspeh slovenske izbrane vrste, je bil tudi Marinko Galić, član zlate generacije, ki je kot prva leta 2000 igrala na Euru.

Slovenska izbrana vrsta bo prihodnje leto po dolgih 24 letih znova igrala na evropskem prvenstvu. Slovenci so na odločilni tekmi kvalifikacij z 2:1 v nabito polnih Stožicah ugnali Kazahstan in izpolnili velike sanje. Sanje, ki so si jih želele že številne generacije pred tem, a so se do zdaj izpolnile le zlati generaciji, ki je leta 2000 nastopila na evropskem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem. Velik uspeh slovenske izbrane vrste je z navdušenjem pospremil tudi takratni član izbrane vrste Marinko Galić.

Marinko Galić je bil zadovoljen z uspehom Slovencev, čeprav ti z igro niso navdušili. Foto: Ana Kovač

"Zgodba je res lepa, tej generaciji fantov je uspelo nekaj posebnega, zavohali so priložnost in jo zgrabili z obema rokama. Zadnji dve tekmi res nismo spremljali prepričljive igre, na igrišču je vse skupaj delovalo bolj slabo kot dobro, a vložek je bil res ogromen, igra se bo zdaj pozabila, beležil pa se bo le rezultat. Tudi taktika Matjaža Keka na Danskem se je v ponedeljek izkazala za pravilno, kar smo videli včeraj," je dejal nekdanji reprezentant, ki je enemu izmed reprezentantov namenil prav posebno pohvalo. "Naravnost noro je, kakšno tekmo je odigral Petar Stojanović, zame je bil z naskokom prvi igralec tekme in kvalifikacij. Vprašanje je, kaj bi bilo brez njega. Za nasprotnika je izjemno neprijeten igralec in njemu bi dal res velike zasluge, seveda pa tudi selektorju Keku, ki mu je dodelil pravilno vlogo," je enega najpomembnejših členov izbrane vrste v kvalifikacijah pohvalil Galić.

"Če bi se včeraj zgodilo nekaj nepričakovanega, bi bilo danes stanje povsem drugačno, sploh pri dveh milijonih selektorjev z domačih naslanjačev. A vse se je izteklo, kot se je moralo, tudi od mene vse čestitke. Upam, da bodo tudi na samem evropskem prvenstvu drago prodali svojo kožo," je svojim naslednikom v pogovoru za Sportal sporočil Galić.

Navdušil ga je Petar Stojanović. Foto: www.alesfevzer.com

Pogled v zgodovino

Danes 53-letni nekdanji nogometaš se je ob tem ozrl tudi dobrih 23 let v preteklost in proti evropskemu prvenstvu, na katerem je Slovenija v skupinskem delu zbrala dva remija in poraz. "Položaj takrat je bil nekoliko drugačen, a nič manj poseben. Na tisto obdobje imam res lepe spomine, čeprav smo v kvalifikacijah trpeli, sploh v dodatnih na tisti tekmi v Ukrajini, kjer so bile temperature pošteno pod lediščem. Bili smo generacija, ki ni imela veliko igralcev, ki bi igrali v tujini, imeli smo le enega zvezdnika, to je bil Zlatko Zahović. Danes je povsem drugače, tudi fantje imajo veliko več izkušenj."

"Res se je nabral skupek dobrih igralcev, veliko je mladih in okostje ekipe obeta, zdaj pa je to treba samo nadgrajevati in do prvenstva najti idealno postavo brez poškodb. Fantje so prvi pravi pritisk prve generacije prestali z odliko, zdaj bodo sledile sladke skrbi. Šele ko igralec igra na tako velikem tekmovanju, se zave, kaj mu je uspelo. V trenutku, ko si obkrožen z največjimi velesilami. Naj bodo ponosni na ta dosežek," sporoča Galić. "Ob tem uspehu so mi misli res malce zašle v preteklost, a zdaj je čas za te fante. Matjaž ve, česa so sposobni, in na tej podlagi je sestavil ekipo, ki ji je uspelo doseči pomemben mejnik," je dodal nekdanji nogometaš.

