Slovenija raja, Slovenija prižiga bakle #video

Po zmagi Slovenije nad Kazahstanom in potrditvi vozovnice na EURO 2024 se je najprej v Stožicah, nato po vsej Ljubljani in Sloveniji začelo veliko nogometno slavje. Navijači so peli, vzklikali, prižigale bakle, stadion je razsvetlil ognjemet.