Planica? Giro? Ne, Stožice! In veselica v režiji Benjaminov.

Slovenija je znova velika in ponosna nogometna dežela. Kekovi četi je uspelo. Proti Kazahstanu ni bilo lahko, trepetalo se je vse do 86. minute, ko je zlati adut Benjamin Verbič z mojstrovino popeljal Slovenijo do zmage z 2:1. Popeljal jo je na Euro 2024, v nogometna nebesa. Reprezentanci je uspelo na tribune vrniti energijo in duh, ki je nazadnje na sončni strani Alp kraljeval pred poldrugim desetletjem. Zdaj se bo iskala vstopnica več za spektakle v Nemčiji.

Slovenija : Kazahstan 2:1 (1:0) Stadion Stožice, gledalcev 16.432, sodniki: Marciniak, Sokolnicki in Kupsik (vsi Poljska). Strelci: 1:0 Šeško (41./11 m), 1:1 Orazov (48.), 2:1 Verbič (86.) Slovenija: Oblak, Janža (od 87. Drkušić), Bijol, Blažič, Karničnik, Mlakar (od 72. Verbič), Elšnik, Gnezda Čerin, Stojanović (od 90+2. Gorenc Stanković), Šporar (od 87. Kurtić), Šeško.

Kazahstan: Šackij, Vorogovskij, Alip, Maročkin, Malij, Bistrov, Orazov, Kuat (od 64. Kenesov), Bejsebekov (od 81. Tapalov), Česnokov (od 81. Sviridov), Samorodov (od 90+2. Ajmbetov). Rumeni kartoni: Verbič; Vorogovskij, Kuat, Malij, Alip.

Rdeči karton: /.

Nogometni spektakel v Stožicah, ki se je napovedoval kot dvoboj desetletja za slovensko reprezentanco, ni le upravičil, ampak še presegel pričakovanja. Že pred, kaj pa šele ob vstopu na stadion Stožice, se je v gruči slovenskih navijačev, oboroženih z vsemi možnimi pripomočki, začutila posebna energija. Delček so jo iz sosednje dvorane prinesli že košarkarji Olimpije, ki so isti dan premagali beograjskega velikana Partizana. Če pa so bili Srbi favoriti na dvoboju lige ABA, pa je bilo na nogometnem obračunu med Slovenijo in Kazahstanom drugače. Tu je vloga favorita pripadala Kekovi četi.

Dvoboj, ki se bo vpisal v zlato zgodovino slovenskega nogometa, sta spremljala tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Foto: www.alesfevzer.com

V Stožicah prizori, ki smo jih vajeni v Planici ali na Giru

V Stožicah se je zbralo rekordno število gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com Želja selektorja Matjaža Keka, da bi Stožice s svojo bučno podporo postale tako močan veter v jadra nogometašem, kot ga je za Dance v petek predstavljal razprodan Parken, se je uresničila. Na ljubljanski stadion so se na najpomembnejši kvalifikacijski tekmi generacije preselili prizori, ki smo jih sicer vajeni v Planici ali pa ob spremljanju slovenskih kolesarskih asov na Giru. Pa odbojkarjev ali košarkarjev. No, zdaj je del tega pozitivnega kolorita, zraslega na zelniku evforije, po dolgem času občutila tudi nogometna reprezentanca.

''Kdor ne skače ni Sloven'c,'' je odmevalo glasno kot že dolgo ne, verjetno vse od časov zadnjega preboja na veliko tekmovanje (SP 2010). Pred srečanjem je Kekove bojevnike pričakala velikanska koreografija v barvah slovenske zastave, prižgal se je ogenj. V zraku je bilo nekaj velikega, epskega. Prava tekma desetletja, na tribunah pa zastava pri zastavi. Stožice so končno postale slovenska nogometna trdnjava, navijači pa so bili tako na trnih, da ni skoraj nihče sedel. Skoraj vsi so stali, podobno kot včasih za Bežigradom. Takšna je bila verižna reakcija, verjetno je k temu pripomogel tudi mrzel poznojesenski večer, najbolj pa je bilo pomembno, da je več kot 16 tisoč ljubiteljev nogometa ustvarilo sijajno navijaško kuliso. Takšno, kakršno si je bodoči udeleženec Eura 2024 tudi zaslužil.

V torek sprejem, žreb skupin 2. decembra

V torek ob 16.00 lahko nogometaše Slovenije pozdravite na Kongresnem trgu v Ljubljani. Žreb skupin bo že naslednji teden, drugega decembra. Dva dni pozneje pa gredo v prodajo vstopnice za vse države udeleženke.

Prvi strel v okvir vrat usmerili gostje

Kekovi bojevniki so zaigrali v beli igralni opremi, ki pa je zaradi načetega igrišča kmalu pridobivala blatne obrise. Tudi posledice izrazite borbenosti, s katero se je sprva skušala Sloveniji zoperstaviti enajsterica Kazahstana. Matjaž Kek je izbral preverjeno jesensko enajsterico, ki je nizala zmage, nared sta bila tudi Andraž Šporar in Petar Stojanović, ki sta počivala na Danskem. Kazahstan je v Ljubljano pripotoval s težavami, odpadli so trije poškodovani nosilci igre. Ker pa je bilo podobno tudi z Danci v petek, pa so nato zaigrali kot v transu in nadigrali Slovenijo, selektor Kek upravičeno temu ni posvečal velike pozornosti. Vedel je, da bodo gostje v vsakem primeru neugoden tekmec. In ni se zmotil.

Gostje, ki so letos v gosteh premagali tudi Finsko in Severno Irsko, niso od prve minute krenili na vse ali nič. Zadržano in disciplinirano so čakali na svojo priložnost, pustili Kekovi četi, da je vodila igro. In res, Slovenija je imela dvakrat večjo posest žoge, a je bila premoč na načetem igrišču jalova. Do 28. minute sploh ni bilo strela v okvir vrat, nato pa so ga prvič izvedli … gostje! Vseeno je bil strel lahek plen za Jana Oblaka, a je slovenska obramba prejela opozorila, saj Erik Janža in Jan Mlakar nista bila dovolj pozorna na Islama Česnokova. To ni zmotilo slovenske zabave na stadionu. S tribun je še naprej grmelo ''Hočemo Euro'' in ''Mi Slovenci'', a sta se obe enajsterici vklopili v skromen strelski večer kvalifikacijskih tekem. Do 20. minute so namreč na sedmih tekmah mrežo zatresli le Čehi.

Najboljši sodnik na svetu pokazal na belo točko, Šeško v polno

Nato pa so sledile bolj pestre minute. V 36. minuti je Andraž Šporar padel v kazenskem prostoru. Čeprav je posnetek pokazal, da so ga vlekli za dres, je sodnik pokazal, naj se igra nadaljuje. Protesti Ljubljančana niso obrodili sadov. Dve minuti pozneje se je sodniški odločitvi o tem, da ni po padcu v kazenskem prostoru dosodil prav nič, čudil Petar Stojanović. Obležal je na tleh in se držal za boleče mesto pod kolenom. Sodnik Szymon Marciniak, najboljši delivec pravice na svetu, je nato prejel sporočilo rojakov, ki so si vse skupaj ogledali še prek VAR sistema. In res, glavni delivec pravice si je sporen padec Stojanovića ogledal še sam, nato pa dosodil kazenski udarec za gostitelje. Posnetek je potrdil, kako je Sergij Malij kresnil po nogi člana Sampdorie.

Benjamin Šeško je pri 20 letih že dosegel dvomestno število zadetkov za člansko reprezentanco. Foto: www.alesfevzer.com

Občinstvo je bilo vzhičeno, Slovenija si je, čeprav pred tem ni imela zrele priložnosti, priigrala imenitno popotnico za morebitno vodstvo. Žogo je vzel v roke Benjamin Šeško in vrhunsko poslal vratarja v drugo smer, sam pa suvereno zadel za 1:0. To je bil njegov peti zadetek v teh kvalifikacijah, skupno za reprezentanco pa že deseti. In to pri rosnih 20 letih! Slovenija se je po vodstvu sprostila, začetni krč je minil, na tribunah je sledila eksplozija navdušenja. Euro 2024 je bilo bližje kot kdajkoli.

Kazahstanec, ki igra v Kopru, šokiral Stožice

Kekova četa je odšla na premor ob glasnem aplavzu, vse je dišalo po slovenski pravljici, a so gostje hitro dokazali, kako niso slučajno pred tem v skupini osvojili kar 18 točk. Na to je opozarjal tudi selektor Kek, ki v 48. minuti ni mogel biti zadovoljen s tem, kako je obramba pozabila na Ramazova Orazova. Ravno na legionarja 1. SNL, nogometaša Kopra, ki je izkoristil nepazljivost slovenskih čuvajev in z natančnim strelom matiral nemočnega Oblaka. Okrog 400 navijačev Kazahstana je norelo od navdušenja, gostje so izenačili na 1:1 in ponudili dramatično nadaljevanje srečanja. Slovenija je vedela, da se bo morala še pošteno potruditi, da bo uresničila cilj.

Sledilo je nekaj nevarnih poskusov, ki so hitro predramili domače navijače. Najprej je bil nevaren Adam Gnezda Čerin, s prostega strela je namučil vratarja Kazahstana Igorja Šatskija, nato pa se je priložnost polčasa ponudila Jaki Bijolu. Obrambni steber Slovenije se je po večkratnem odbijanju žoge v kazenskem prostoru Kazahstana znašel v ugodnem položaju za strel, a je nastreljal branilca Kazahstana na golovi črti, tako da je ostalo pri 1:1. Nekajminutno obdobje nevarnejše slovenske igre se je tako končalo brez zadetka.

Mojstrovina Benjamina Verbiča za čisto desetko

Benjamin Verbič Foto: www.alesfevzer.com To bi bilo lahko skoraj usodno, saj so svojo priložnost začutili gostje. Zvezna vrsta Slovenije je razpadala, Kazahstan je bil vedno bolj nevaren, dlani Oblaka je znova ogrel Orazov. Takrat, ko so sledile krizne minute Kekove čete, pa je svoje poslanstvo začutilo občinstvo in s huronsko podporo dvignilo gostitelje. Ekipi sta v zadnjih 15 minut krenili ob zvokih poskočnice ''Kdor ne skače ni Sloven'c'', selektor Kek pa je namesto izmučenega Jana Mlakarja poslal v igro Benjamina Verbiča. O tem, kako nevarni so postali gostje, je pričalo tudi razmerje strelov v okvir vrat, kjer je Kazahstan zaostajal le še s 3:4.

Benjamin Verbič je postal zlati slovenski adut. Foto: www.alesfevzer.com

Gostje so v 80. minuti opravili dvojno menjavo, vrag je vzel šalo, saj mu je zmanjkovalo časa, za zgodovinski preboj na Euro pa je potreboval le še en zadetek. Slednjega pa ni dočakal. Še več, v 86. minuti je sledil delirij slovenskih navijačev. In to kakšen! Decibeli so ponoreli. Benjamin Verbič je prodrl po levi strani, nato pa s prefinjenim, velemojstrskim zadetkom popeljal Slovenijo v sedma nebesa. Kekova četa je povedla z 2:1, Vojničan jo je z evrogolom, ravno v trenutku, ko sta se na vstop v igro pripravljala Jasmin Kurtić in Vanja Drkušić, odrešil muk, nadaljevalo se je kot v najlepšem filmu.

Ognjemet in častni krog, Slovenija se bo družila z elito

Minute so tekle najslajše, kar so lahko. Slovenija je zadržala vodstvo, po zadnjem pisku Marciniaka pa so Stožice eksplodirale od veselja. Dvoboj je postregel z rekordnim obiskom, zbralo se je več kot 16 tisoč gledalcev. Tekma generacije je postregla s presrečnim koncem. Kapetan Jan Oblak si je prvo veliko tekmovanje priigral pri 30, najboljši strelec kvalifikacij Benjamin Šeško pri 20 letih … Sledil je slavnostni ognjemet, nogometaši so opravili častni krog, se zahvalili občinstvu, z Združenimi navijači Slovenije opravili zdaj že tradicionalen ritual, nato pa se je proslavljanje uspeha generacije nadaljevalo na drugih delih stadiona.

Foto: www.alesfevzer.com

Prihodnje nogometno leto bo v Sloveniji polno navdušenja, komaj se bo čakal začetek Eura, mladi bodo še z večjo nestrpnostjo zbirali samolepilne sličice. Že 2. decembra sledi žreb skupin, nogometni navijači pa so srčno vabljeni na druženje s Kekovimi junaki v torek popoldan, ko bodo veselo na Kongresnem trgu v Ljubljani od 16. ure dalje. Vabljeni!

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com