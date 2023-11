Veseli in težki trenutki slovenskih junakov #foto

Slovenska nogometna reprezentanca bo prihodnje leto igrala na četrtem velikem tekmovanju, drugič na evropskem prvenstvu. Pot do Nemčije je bila dolga deset krogov, v osmih mesecih popotovanja do uspeha ni manjkalo tako veselih kakor kriznih trenutkov. Poglejmo si, kako so se izbranci Matjaža Keka od prvega do zadnjega, desetega kroga spopadali s kvalifikacijami za Euro 2024, v katerih so v skupini H s sedmimi zmagami, enim neodločenim rezultatom, dvema porazoma in skupno 22 osvojenimi točkami osvojili drugo mesto za Dansko, ki je imela enak točkovni izplen, a je bila boljša na medsebojnih obračunih.

Slovenska nogometna reprezentanca je v uvodnem nastopu v kvalifikacijah za Euro 2024 v gosteh premagala Kazahstan (2:1) in nakazala, da bi se lahko v tem ciklusu še kako resno vmešala v boj za najvišja mesta. Kekova četa je po prvem polčasu zaostajala z 0:1, nato sta David Brekalo in Žan Vipotnik s strelskima prvencema, 21-letni Slovenskobistričan je zadel le osem minut po vstopu v igro, poskrbela za popoln preobrat. To je zgodovinska zmaga Slovenije, sploh prva, dosežena v gosteh v uvodnem krogu kvalifikacij za veliko tekmovanje v treh desetletjih. Foto: Reuters Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah strla odpor San Marina, najslabše reprezentance na svetu (2:0). V prvem polčasu je dvakrat zatresla prečko. V 57. minuti je v polno zadel Benjamin Šeško, nato so gostje po podaji Žana Vipotnika zatresli lastno mrežo. Foto: Grega Valančič/Sportida Po dveh zmagah marca je slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za EP 2024 nadaljevala s porazom. Po dveh slabih posredovanjih v obrambi, pa tudi Vida Belca med vratnicama, je Finska zmagala z 2:0. V napadu so bili izbranci Matjaža Keka obenem premalo nevarni, Benjamin Šeško je sicer zadel okvir vrat. Foto: Reuters Slovenska nogometna reprezentanca je na svoji četrti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v razprodanih Stožicah z 1:1 (1:1) remizirala z Dansko. Po uvodnih dveh zmagah in petkovem porazu s Finsko so Slovenci pokazali drugačen obraz in osvojili točko. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenija je v petem krogu kvalifikacij v polnih Stožicah s 4:2 premagala Severno Irsko in dosegla tretjo zmago. Zadeli so Andraž Šporar (dvakrat), Petar Stojanović in Benjamin Šeško. Danska je San Marino premagala s 4:0, v Kazahstanu so Finci z zmago 1:0 skočili na prvo mesto. Foto: www.alesfevzer.com Kvalifikacije za Euro 2024 so se prevesile v drugo polovico. Slovenija je v San Marinu upravičila vlogo favorita, najslabšo reprezentanco na svetu je, čeprav zaradi poškodbe ni mogla računati na Benjamina Šeška, odpravila s 4:0 in v skupini H prevzela vodilni položaj. Slovenija je osvojila 13 točk, toliko so jih zbrali tudi prvi favoriti Danci, ki so še drugič v tem ciklusu premagali Finsko (1:0). Blizu vrha je tudi Kazahstan, ki je poglobil krizo Severne Irske (1:0). Foto: Guliverimage Slovenska nogometna reprezentanca je na nadvse pomembni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v razprodanih Stožicah s 3:0 premagala Finsko. Kekova zasedba se je Fincem tako maščevala za junijski poraz v Helsinkih (0:2), ob tem pa naredila pomemben korak k tako želenemu preboju na Euro, ki ga bo naslednje leto gostila Nemčija. Prvi favoriti skupine H Danci so s 3:1 premagali Kazahstan in imajo po sedmih odigranih tekmah prav toliko točk kot vodilni Slovenci (16). Foto: www.alesfevzer.com Slovenska nogometna reprezentanca je v Belfastu opravila še z enim zahtevnim izpitom in se po zmagi nad Severno Irsko z 1:0 (1:0) povsem približala sanjskemu cilju, nastopu na Euru 2024. Slovenci tudi po osmem krogu ostajajo na vrhu skupine H, zahvaljujoč boljši gol razliki od Danske, ki je tokrat "le" z 2:1 ugnala San Marino. Foto: Reuters

Slovenski nogometni reprezentanci ni uspelo izkoristiti prve izmed dveh priložnosti za preboj na EP 2024 v Nemčiji. Slovenci so na gostovanju v Köbenhavnu v devetem krogu kvalifikacij z 1:2 (1:1) klonili pred Dansko, ki si je tako že zagotovila mesto na Euru. Zasedba Matjaža Keka bo imela drugo priložnost v ponedeljek, ko bo v Stožicah lovila vsaj remi s Kazahstanom, ki je v devetem krogu s 3:1 odpravil San Marino. Foto: Reuters Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah še sedmič zmagala in se z 22 točkami uvrstila na Euro 2024 v Nemčijo, na prvo veliko tekmovanje po 14 letih oziroma na prvo evropsko prvenstvo po 24 letih. Kazahstan je v nabito polnih Stožicah premagala z 2:1. V prvem polčasu je z bele točke zadel Benjamin Šeško, nato je član Kopra Ramazan Orazov sicer poskrbel za izenačenje in živčen drugi polčas, a je vse dvome razblinil Benjamin Verbič z golom za zmago v 86. minuti. Foto: www.alesfevzer.com